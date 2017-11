ALESSIA MACARI/ Criticata in tv ma felice in amore (Tale e Quale Show 2017)

Alessia Macari è una delle protagoniste del torneo di Tale e quale show che inizierà il 17 novembre su Rai Uno con tantissime sorprese e emozioni.

17 novembre 2017 Dario Ghezzi

Alessia Macari a Tale e Quale Show 2017

Alessia Macari è una delle concorrenti ad accedere direttamente al torneo di Tale e Quale Show che comincerà stasera 17 novembre su Rai Uno, con Carlo Conti alla conduzione. La Macari è una dei sei concorrenti che si sfiderà direttamente i primi sei classificati della scorsa edizione e cioè Tullio Solenghi, Silvia Mezzanotte, Bianca Atzei, Manlio Dovì, Lorenza Mario e Davide Merlini. Il torneo di Tale e quale show terrà compagnia al pubblico per ben tre settimane e si concluderà il 1° di dicembre. Sarà interessante vedere queste personalità confrontarsi tra di loro e, sopratutto, assistere alle performance della Macari, la quale si è contraddistinta soprattutto per le imitazioni di star internazionali quali Beyonce, risultando molto convincente. Anche la sua Without You, prestando voce e volto a Mariah Carey, ha emozionato tantissimo il pubblico e la Macari è risultata particolarmente brillante, forte anche della padronanza della lingua inglese, che usa da quando viveva in Irlanda con i suoi genitori.

UNA LADY GAGA CRITICATA

Durante l'ultima puntata di Tale e Quale show Alessia Macari ha intepretato una della star della musica internazionale più amata dal pubblico di tutto il mondo. Questa sua performance, però, non convinto i telespettatori da casa, i quali sembrano non aver molto apprezzato la "ciociara". In rete, in particolar modo, gli utenti si sono scatenati e hanno lanciato pesanti accuse alla Macari. Hanno giudicato inappropriata la sua imitazione, totalmente fuori linea rispetto alla vera Lady Gaga. Di tutt'altro avviso, invece, la giuria che ha fatto i complimenti ad Alessia. Loretta Goggi ha trovato splendida la "fotografia" mentre Max Tortora ha affermato di preferire Alessia alla vera Gaga. Insomma, pareri molto contrastanti che sono proprio il bello di Tale e quale show. Nelle prossime puntate, la Macari dovrà sicuramente sfruttare al meglio le sue doti e dimostrare di essere molto migliorata per poter riuscire a battere i suoi avversari. Soprattutto, lavorare sui suoi difetti di dizione che rischiano di diventare un ostacolo per le sue performance.

ALESSIA MACARI, TRA AMORE E TELEVISIONE

Quello di Alessia Macari è veramente un periodo fortunato e bello. Infatti, la bella ex protagonista di Tale e quale show e vincitrice della prima, storica edizione del Grande Fratello Vip, non è realizzata solo dal punto di vista professionale ma anche sentimentale. Qualche settimana fa, Alessia ha annunciato via social le sue imminenti nozze con il calciatore del Crotono Oliver Kragl. I due si sono immortalati di fronte a un tavolo a forma di cuore, cosparso di petali rossi e sono stati molti gli utenti a fare le proprie felicitazioni alla coppia. Alessia e Oliver sono molto affiatati e il bel calciatore ha preso spesso parte come pubblico a Tale e quale show, supportando la futura moglie nelle sue prove. L'appuntamento con Tale e quale show, quindi si farà sempre più avvincente ed emozionante e le nuove puntate dovranno riuscire nell'impresa di non scontentare nessuno visto che la vittoria di Marco Carta non è stata ben vista dagli affezionati del varietà in ondda su Rai Uno da anni.

