AMERICAN HORROR STORY 7/ Anticipazioni del 17 novembre 2017: il passato rivela nuove verità?

American Horror Story 7: Cult, anticipazioni del 17 novembre 2017. Un incontro spinge Beverly ad allontanarsi da Kai. Un nuovo delitto colpirà la setta.

American Horror Story 7, in prima Tv assoluta su Fox

AMERICAN HORROR STORY 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 17 novembre 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di American Horror Story 7, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Valerie Solanas è morta per i vostri peccati". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo aver rifiutato di aiutare Meadow (Leslie Grossman) di persona, Ally (Sarah Paulson) decide di chiamare la Polizia, ma si convince ad agire. Raggiunge quindi la villa di Harrison (Billy Eichner) ed approfitta della sua distrazione per introdursi nel garage, dove trova la donna di nuovo nella buca. La porta quindi nella propria villa e cerca di capire la verità riguardo alle sue accuse precedenti. Ally è particolarmente scossa nel sapere che Ivy (Alison Pill) fa parte della setta e che Kai (Evan Peters) è il leader. Diversi mesi prima, Meadow è ormai rassegnata a non poter avere l'amore di Harrison, che ha già iniziato una relazione con il detective Samuels (Colton Haynes). La sua vita cambia del tutto quando conosce Kai, che aiuta a migliorare il suo look e l'ha manipolata usando i suoi punti deboli. Una sera scopre però che Kai usa lo stesso metodo per conquistare la fiducia degli altri membri e decide di andarsene. Il leader della setta non intende ovviamente permetterglielo e la fa seppellire credendola morta. Nel presente, Kai si trova ad un solo passo dalle elezioni comunali ed è il candidato più in vista. Durante il suo discorso ai cittadini entra in contrasto con Sally Keffler (Mare Winningham), che contesta ogni sua parola e sottolinea che sta solo cercando di spaventarli. La donna annuncia poi la propria candidatura fuori lista, riuscendo a conquistare parte dei consensi dei presenti. Alcuni mesi prima, Kai spinge Ivy a rivelarle i motivi della sua rabbia e scopre che sono collegate ad Ally, per via della nascita del figlio. Dato che è stata la moglie a partorirlo, crede che l'abbia sempre esclusa dal rapporto con il ragazzino, impedendole persino di dargli da mangiare. Più tardi, Ally decide di portare Meadow da Rudy (Cheyenne Jackson) per dimostrargli che le sue allucinazioni hanno in realtà un fondamento reale. Raggiunge poi la Keffler e la informa di tutto, ma Kai ed il resto della setta si introduce in casa ed uccide la donna. Ally invece si barrica in uno dei bagni e Ivy deciderà di lasciarla in vita, permettendole di ritornare da Rudy. Lo psichiatra le svela però che Meadow è andata via di sua spontanea volontà, dopo averle parlato come aveva richiesto. La donna tuttavia non gli ha riferito nulla, sapendo che Kai è informato dei suoi piani. Il giorno successivo, Kai partecipa ad un comizio e Meadow cercherà di ucciderlo, sparando prima su alcuni manifestanti. Infine si toglie la vita mentre Ally cerca di toglierle la pistola e la Polizia attribuirà quindi alla donna la strage.

ANTICIPAZIONI DEL 17 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 7 "VALERIE SOLANAS E' MORTA PER I VOSTRI PECCATI"

Nel passato, dopo aver scoperto che Andy Warhol ha perso il copione che gli aveva consegnato, Valerie Solanas spara all'artista dritto al petto. Nel presente, Kai vince le elezioni ed ottiene nuovi adepti per la sua setta. Beverly invece scopre che i piani di Kai potrebbero venire compromessi da una donna sconosciuta che conosce le azioni del leader e viene avvisata della possibilità che sia diventata la sua marionetta. In seguito, Beverly scopre che le parole della donna sono reali, mentre Ally viene trasportata in centrale per la strage precedente, di cui risulta la principale sospettata. Intanto, Ivy e Winter scoprono la storia di Valerie Solanas grazie alla sconosciuta incontrata da Beverly. Nel passato, Valerie crea una setta che chiama SCUM e fa entrare nel gruppo diverse donne, fra cui anche Bebe Babbitt. Un anno più tardi le due donne decidono di mettere in atto una serie di delitti per eliminare gli uomini dall'umanità, a partire dalle coppie. Nella sua visione anche le donne che si concedevano agli uomini erano ugualmente colpevoli. Nel presente, Bebe convince le tre donne ad unirsi per mettere in atto il piano di Valerie ed eliminare gli uomini dalla setta, a partire da Harrison.

