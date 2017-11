Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli/ Tra nuovi amori e ritocchini (Matrix Chiambretti)

Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli saranno fra gli ospiti di Matrix Chiambretti questa sera, nella puntata dedicata a madri e figli, con loro anche Michelle Hunziker e Marina Di Guardo

17 novembre 2017 Susanna Sala

Asia Nuccetelli, sarà con la madre a Matrix Chiambretti

LA MOSETTI DIFENDE LA FIGLIA DAGLI HATERS

Sulla scia del successo delle precedenti puntate, venerdì 17 novembre torna in seconda serata su Canale 5 Matrix Chiambretti, lo show condotto da Piero Chiambretti. Anche questa settimana saranno tantissimi gli ospiti che si sottoporranno alle irriverenti interviste del padrone di casa. Tra questi ci saranno anche Antonella Mosetti e sua figlia Asia Nucetelli. L'inseparabile coppia formata da madre e figlia è stata protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Negli ultimi mesi sono tornate a far parlare molto di sè per via di presunti ritocchi di chirurgia estetica che avrebbero decisamente modificato i tratti somatici della coppia. In particolar modo Asia Nuccetelli, a detta dei fan e web, sarebbe diventata ormai praticamente irriconoscibile. Nonostante le critiche, però, mamma e figlia sfoggiano con fierezza la loro innegabile bellezza. Nel mese di ottobre sono state ospiti di una puntata della trasmissione condotta da Bruno Vespa, Porta a Porta, dove sono sembrate più che mai a loro agio. Del resto Asia Nuccetelli non ha negato di essersi sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica. La ragazza ha, infatti, dichiarato di esser felice della decisione presa e di sentirsi molto più bella. Dopo la pubblicazione delle prime immagini di Asia Nuccetelli successive agli interventi (risalenti a giugno 2017), a placare gli animi degli haters è stata la stessa Antonella Mosetti, che ha dichiarato inoltre di essere stata lei stessa ad accompagnare sua figlia dal miglior esperto di chirurgia estetica in circolazione.

ANTONELLA MOSETTI E ASIA NUCCETELLI IL GF VIP E I LORO AMORI

Nel giugno del 2017 Antonella Mosetti, nel corso di un'intervista rilasciata a Diva e Donna, ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita sentimentale costellata da tanti amori come la storia con Davide Lippi (finita nel 2006 a causa di una grossa bugia raccontata da quest'ultimo) e con Aldo Montano. La Mosetti ha poi confermato la breve storia di passione avuta con Stefano Bettarini nel periodo in cui l'ex calciatore era ancora sposato con Simona Ventura. Ha poi parlato dell'esperienza al GF Vip condivisa con sua figlia, raccontando del grave atto di bullismo subito da Asia alcuni mesi fa. La ragazza sarebbe stata picchiata selvaggiamente da alcune ragazze, costringendola ad un ricovero ospedaliero di oltre quattro mesi. L'esperienza del GF Vip ha portato una straordinaria ventata di popolarità alla coppia Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli. Le due sono rispettivamente uscite alla quarta ed alla quinta settimana del programma. La Nuccetelli è stata poi protagonista di un simpatico "siparietto amoroso" con Andrea Damante che ha provocato l'ira di Giulia De Lellis. Antonella Mosetti nasce a Roma nel 1975 e diventa nota al pubblico televisivo grazia a Non è la Rai. Attualmente è una delle opinioniste ricorrenti di pomeriggio Cinque.

© Riproduzione Riservata.