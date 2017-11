BELEN RODRIGUEZ/ Nuovo attacco a Karina Cascella: "Mi auguro che le pseudo opinioniste chiedano scusa"

Continua il botta e risposta tra Belen Rodriguez e Karina a causa delle diverse vedute nei confronti di Cecilia e del suo percorso al Grande Fratello Vip 2.

17 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Credevamo di averne vista abbastanza e che il botta a risposta tra Belen Rodriguez e Karina Cascella non avesse ancora conosciuto la parola fine. Eppure, dopo le dichiarazioni della modella argentina in difesa della sorella Cecilia, l'opinionista di Barbara d'Urso ha deciso di intervenire ancora una volta, dicendo la sua davanti alle telecamere di Canale 5. Come c'era da aspettarsi, non le sono andate giù le parole della modella argentina che aveva scritto (riferendosi probabilmente a lei): "Galline che in televisione urlano manco le avessero rapito i figli per prendere due applausi da un publico invitato ad applaudire." Ed ecco che, come nei migliori film, la sua reazione non si è fatta attendere con un nuovo attaccol alla showgirl argentina e alla sorella Cecilia, che ancora continua a creare più di qualche critica con le sue eccessive effusioni d'amore: "Il rispetto bisogna meritarselo con i fatti nella vita", riferendosi chiaramente al comportamento della gieffina che nelle ultime settimane avrebbe mancato di rispetto a Francesco Monte e alla sua famiglia.

Belen Rodriguez: è di nuovo scontro con Karina Cascella

Il botta e risposta tra Belen Rodriguez e Karina Cascella prosegue da diversi giorni, al punto che la conduttrice di Tu sì que vales era arrivata a minacciare la querela contro l'opinionista. Ma nonostante i precedenti dissapori, la Cascella non si è tirata indietro sfogandosi: "Rispetto per un uomo appena lasciato per una relazione appena terminata; rispetto per coloro che fino a qualche settimana prima erano parte della tua famiglia. Se tutto ciò fosse avvenuto in privato, sarebbe stato un fallimento comunque ma non giudicabile dal punto di vista pubblico". E per quanto riguarda il suo ruolo di opinionista, ha voluto aggiungere: "Anche il mio ruolo in tv può essere scomodo, ma sono fiera di avere la possibilità di dire ciò che penso, senza farmi intimorire da niente e da nessuno". Ma sulle sue Instagram Stories Belen Rodriguez non ci sta e pubblica le nuove prove che dimostrerebbero che il video pubblicato nei giorni scorsi è un fake. E anche qui non può mancare un nuovo riferimento alla Cascella: "Adesso mi auguro che tutti i programmi e le pseudo opinioniste chiedano scusa, anche se per certi elementi sarà complicato, chiedere scusa sarebbe troppo intelligente, quindi!!!! Non accadrà!!!"

