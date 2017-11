BIANCA ATZEI/ Sarà Lorde? Intanto perde la cagnolina Mia dopo Max Biaggi (Tale e Quale Show 2017)

La cantante italiana Bianca Atzei è tra i protagonisti della prima puntata del torneo di Tale e Quale Show condotto nella prima serata di Rai 1 da Carlo Conti.

17 novembre 2017 Francesca Pasquale

Bianca Atzei a Tale e Quale Show 2017

Purtroppo, alla vigilia dell'esordio a "Tale e Quale Show", Bianca Atzei ha perso anche l'amatissima cagnolina Mia. L'ha comunicato in un post su Instagram, specificando dunque come l'operazione alla quale Mia doveva sottoporsi non è andata a buon fine. Questo il testo integrale del post: "Sei arrivata nei giorni più importanti per me,non mi hai lasciata un attimo e sei stata la cura più bella. Oggi hai deciso di andartene e diventare l’angioletto più bello che c’è... Grazie per l’affetto che mi hai dato. La vita ti mette sempre a dura prova, ma così è la vita! Ciao Bella." Dunque un momento difficile per la cantante a livello privato: la rottura con Max Biaggi ha riempito le pagine del gossip, la perdita di un amico fidato e affettuoso come un animale fa parte di una sfera più intima ma altrettanto dolorosa. L'augurio è che l'esordio in "Tale e Quale Show" nei panni di Lorde possa essere il primo passo verso un periodo di riscatto e soddisfazioni per Bianca. (agg. di Fabio Belli)

BIANCA ATZEI IMITERÀ LORDE?

Tra le protagoniste del Torneo 2017 di Tale e Quale Show c’è la cantante Bianca Atzei che nella scorsa stagione si mise in luce in diverse puntate. In attesa di rivederla all’opera in questo divertente format (secondo le anticipazioni dovrebbe imitare la cantautrice neozelandese Lorde) vi ricordiamo come in questi ultimi giorni la Atzei è stata purtroppo al centro del gossip per la clamorosa fine del rapporto sentimentale con l’ex campione di motociclismo Max Biaggi in ragione della decisione di quest’ultimo. Un fulmine a cielo sereno che ha lasciato senza parole la stessa Atzei: “È stata una bomba esplosa all'improvviso: la nostra storia è finita e non so nemmeno perché. Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno”.

UNA NUOVA FRECCIATA A MAX BIAGGI?

Bianca Atzei si getta in questa avventura mediatica in un momento decisamente particolare e delicato della propria vita sentimentale dopo la fine del rapporto d’amore che la legava a Max Biaggi e che sembrava essere ormai destinato al matrimonio. Una brutta delusione per la cantante che in questi giorni ha, in un paio di occasioni, lanciato delle frecciate al suo ex. Nello specifico, ha prima scritto un post in cui ha rimarcato “Domani mattina la mia cagnolina Mia verrà sottoposta ad un’operazione molto delicata dalla mia amica veterinaria Elisabetta. Per me Mia è come una persona, anzi delle volte riescono a darti più amore delle persone. Le manca solo la parole. Forza Mia!!!” e quindi pubblicato un secondo post con tanto di video nel quale si legge: “Felice di farvi vedere chi mi accompagnerà e mi starà vicino in questa avventura di @taleequaleshow Bisogna sempre circondarsi di persone che ti vogliono bene @pedraniedda”. Purtroppo, come abbiamo già scritto nel nostro articolo, alla Atzei in questo momento non ne va bene una: anche la cagnolina nel frattempo Mia l'ha abbandonata...

© Riproduzione Riservata.