Bake Off Italia 2017 / Anticipazioni undicesima puntata: chi verrà eliminato? (17 novembre)

Bake Off Italia 2017, anticipazioni del 17 novembre: cosa accadrà in questa dodicesima puntata? I pasticceri amatoriali saranno alle prese con le nuove difficoltose creazioni.

17 novembre 2017 Valentina Gambino

Bake Off Italia 2017

Bake Off Italia torna in televisione con il suo dodicesimo appuntamento. Il cerchio si stringe per i pasticceri amatoriali in gara e quindi, dopo la doppia eliminazione della scorsa puntata, si proseguirà incessantemente verso le battute finali. Lo scorso venerdì sera, hanno dovuto abbandonare la gara sia Christian che Luigi. Sul web, si sono poi accese le prime polemiche in quanto, il popolo della rete preferiva ancora in gara loro piuttosto che concorrenti come Malindi e Benedetta, poco apprezzate dal pubblico social. Cosa accadrà stasera? Benedetta Parodi sarà ancora una volta prontissima ad accogliere i talenti per una gara che li vedrà ancora una volta in competizione con tre prove differenti. Come di consueto, spazio per la prova creativa, quella tecnica e l'ultima: la Wow. "Bisognerà aspettare ancora molto per eliminare chi davvero fa disastri ad ogni prova? Giustina fuori, vergognoso che sia ancora dentro... nonostante ogni volta le dicano che non sa decorare e le prove tecniche le sbaglia sempre!", si legge sulla pagina ufficiale Facebook del programma. Ecco quindi che, incredibilmente, la pugliese si aggiunge al duetto che il popolo di internet vorrebbe già eliminare da molto tempo.

Chi verrà eliminato? Pronostici

L'undicesima puntata di Bake Off Italia per Luigi è stata un disastro. Il calabrese infatti, tra i più accreditati verso la finale, ha invece dovuto abbandonare in corsa: chi uscirà questa sera? Il grembiule blu è andato nuovamente nelle mani di Tony e quindi, lo scontro finale si sta ormai delineando e pare potere essere un duello diretto tra lui e Carlo. Proprio in merito all'eliminazione di Luigi, il popolo web ha avuto modo di dire la sua, mostrando tutta la delusione del momento: "Ora Che è uscito anche Luigi, dopo l'ingiustizia di Rosalind, posso non seguire più Bake off! Luigi sei un grande guerriero! Sei dolcissimo e di animo buono! Continua così ho fatto tanto tifo per te!", si legge. Stasera gli aspiranti pasticceri saranno alle prese con le nuove prove e verranno giudicati dai tre giudici del programma. Il re del cioccolato Ernst Knam, la giornalista Clelia d’Onofrio e il pasticcere Damiano Carrara che ha conquistato il pubblico del programma anche per la sua simpatia e bellezza. Chi verrà eliminato? Al duetto che vorrebbe il pubblico (Benedetta e Malindi), ci sentiamo di aggiungere anche Giustina. Del resto le prime due, essendo più giovani conoscono anche una pasticceria più moderna ed al passo con i tempi. Vedremo cosa accadrà stasera.

Bake Off, il promo ufficiale

Nel frattempo il promo del programma, seppur per pochi secondi ci parla chiaro. Stasera gli aspiranti pasticceri, torneranno sotto il famoso tendone di Bake Off Italia 2017 – Dolci in forno. Verso le battute finali, la puntata potrebbe riservare nuove sorprese, esattamente come è successo per gli altri precedenti appuntamenti condotti dalla dolcissima Benedetta Parodi. In questa nuova edizione inoltre, proprio la conduttrice ha avuto l’onore di poter proporre una sua ricetta inedita. "La pasticceria è una scienza esatta..." esordisce la voce del promo. Benedetta - nel frattempo - appare in ansia totale. Secondo i primi indizi, ci sarà del "fantascientifico" nella puntata di Bake Off che andrà in onda stasera e il suo breve promo ne è la dimostrazione. Tante le frasi di sconforto. "Questo è sbagliato..." afferma Knam e gli fa eco Clelia: "Prova non riuscita!". I pasticceri dovranno realizzare una versione molto speciale della frolla? Staremo a vedere! “La produzione ha toppato alla grande. Sembra più il Grande Fratello”, si legge sotto il promo. Se siete curiosi quanto noi, potete cliccare qui per visionarlo!

