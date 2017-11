Balli di papà/ Su Canale 5 il film con Diego Abatantuono (oggi, 17 novembre 2017)

Belli di papà, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 17 novembre 2017. Nel cast: Diego Abatantuono, Matilde Gioli e Francesco Facchinetti, alla regia Guido Chiesa. La trama.

17 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST DIEGO ABATANTUONO

Il film Belli di papà va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 17 novembre 2017, alle ore 21.10. Una commedia del 2015 che è stata diretta da Guido Chiesa e interpretata da Diego Abatantuono, Matilde Gioli, Francesco Facchinetti, Antonio Catania, Alessandro Genovesi e Andrea Pisani. Francesco Facchinetti, figlio di Roberto Facchinetti e noto per i suoi trascorsi da Dj Francesco, in Belli di papà ha interpretato il ruolo di Loris Dettori Maggi. Si è trattata della sua prima esperienza cinematografica. L'anno successivo ha poi preso parte alle riprese de I babysitter, film diretto da Giovanni Bognetti. Belli di papà è il reboot di una pellicola cinematografica di origine latinoamericana, nota col nome di Nostroso los nobles. Ma vedimao insieme la trama del film nel dettaglio.

BELLI DI PAPÀ, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è Vincenzo, uno stimato e famoso imprenditore italiano. L'uomo perde prematuramente ed in maniera inaspettata sua moglie ed è così costretto a crescere i suoi tre figli, ormai adolescenti, completamente da solo. La situazione è davvero molto complessa in quanto i ragazzi sono abituati a vivere un'esistenza agiata e priva del benché minimo barlume di responsabilità. Nessuno dei tre ha degli interessi e delle passioni da coltivare. Tutto questo creerà non pochi problemi nel rapporto tra Vincenzo ed i suoi ragazzi. L'uomo cerca di far svegliare bruscamente i suoi tre figli così da distruggere il mondo disincantato in cui sembrano vivere. Decide quindi di mettere un atto un piano, grazie al quale farà credere ai suoi tre ragazzi che la sua azienda sta per fallire e che il patrimonio milionario di famiglia sta per sparire nel nulla. Vincenzo convince così i suoi figli ad intraprendere una vera e propria fuga dai creditori. I quattro si rifugeranno presso un vecchio casale di famiglia situato nelle campagne pugliesi dove i ragazzi saranno costretti a rimboccarsi le maniche (per la prima volta nella loro vita) pur di riuscire ad andare avanti.

