Beautiful / Thomas e Coco scoprono l'inganno di Sally (Anticipazioni 17 novembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 17 novembre: Thomas scopre che la Spectra Fashions ha rubato i disegni della Forrester e chiede a Sally dei chiarimenti.

17 novembre 2017 Redazione

Beautiful

Sarà un vero venerdì 17 quello che attenderà Sally Spectra nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, in programma su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. In essa, infatti, ogni nodo verrà al pettine e il boicottaggio messo in atto dalla Spectra Fashions diventerà di dominio pubblico. Thomas si troverà infatti alla sfilata della sua amata, nonostante lei gli abbia espressamente chiesto di non presentarsi. Ma con il passare dei modelli in passerella, sarà costretto a rendersi conto di ciò che è davvero accaduto: quelli sono gli stessi modelli, ai quali è stata apportata qualche semplice modifica, disegnati da lui e dal team di stilisti della Forrester Creations! Furioso per ciò che è accaduto il figlio di Ridge correrà nel backstage della casa di moda avversaria e chiederà delle spiegazioni alla stilista. Sally non potrà fare altro che esprimere la propria disperazione per ciò che è accaduto, piangendo e chiedendo a Thomas una seconda possibilità. Per lui sarà però molto difficile dimenticare l'accaduto e lo stesso farà Coco, sconvolta davanti all'evidenza dei fatti.

Beautiful: Thomas e i Forrester scoprono il boicottaggio

La notizia del boicottaggio messo in atto dalla Spectra Fashions si allargherà a macchia d'olio nella puntata di Beautiful di oggi. Dopo Thomas, anche Coco si renderà conto di essere stata usata dai propri familiari e avrà un durissimo confronto con la nonna. Shirley, infatti, non si farà troppi scrupoli nell'ammettere di avere nascosto una telecamere nella collana della nipote che suo malgrado si è resa protagonista della rapina. Anche Jarret scoprirà la vera origine di quei modelli e accuserà pubblicamente la Spectra di avere rubato la collezione della Forrester Creations, già pronta per essere presentata ai propri clienti. Poco dopo, tale informazione arriverà anche ai Forrester che non potranno credere alle propri orecchie: prima Brooke, poi Ridge e R.J apprenderanno di essere stati presi in giro dalle Spectra per l'ennesima volta nella loro carriera e i sospetti ricadranno inevitabilmente sull'unica persona in grado di entrare in contatto con le loro creazioni...

© Riproduzione Riservata.