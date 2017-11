Bianca Atzei/ Il dolore per la morte della cagnolina: "Grazie per l'affetto che mi hai dato"

Bianca Atzei piange sui social la morte dell'adorata cagnolina, compagna di mille avventure: le toccati parole della cantante che non sta attraversando un perioso facile.

17 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Bianca Atzei

E’ un periodo decisamente difficile per Bianca Atzei. La cantante, tornata single improvvisamente dopo la fine della sua bellissima storia d’amore con Max Biaggi, sui social, piange la morte della sua adorata cagnolina, compagna di mille avventure, ma soprattutto amica fidanzata, capace di consolare e donare affetto all’artista senza chiedere nulla in cambio. “Sei arrivata nei giorni più importanti per me,non mi hai lasciata un attimo e sei stata la cura più bella. Oggi hai deciso di andartene e diventare l’angioletto più bello che c’è... Grazie per l’affetto che mi hai dato. La vita ti mette sempre a dura prova, ma così è la vita! Ciao Bella. Sei speciale come è speciale @milena_jemme”, ha scritto la cantante. Dopo Elisabetta Canalis colpita dallo stesso dolore pochi giorni fa, dunque, anche Bianca Atzei deve dire addio ad un pezzo del suo cuore. Su Instagram, la cantante, insieme alle sue parole, ha pubblicato anche una bellissima foto in cui è insieme alla sua cagnolina ricevendo tantissime messaggi di sostegno de parte dei fans.

LA FINE DELL’AMORE CON MAX BIAGGI

Il cuore di Biaca Atzei è andato in frantumi nelle ultime settimane. Prima di dire addio alla sua cagnolina, infatti, la cantante ha dovuto accettare la decisione di Max Biaggi di chiudere la loro storia dopo due anni. Una rottura arrivata improvvisamente e che la Atzei non si aspettava affatto. Bianca, infatti, dopo essere rimasta sempre accanto a max nelle settimane successive al terribile incidente in cui ha rischiato di perdere la vita, pensava di avere accanto l’uomo con cui formare una famiglia. Da parte sua, Biaggi le aveva più volte dichiarato il suo amore, anche pubblicamente. All’improvviso, però, la favola è finita e Bianca si è ritrovata senza il compagno accanto che ha deciso di prendere altre strade. Un dolore forte per la cantante che ai microfoni del settimanale Chi ha ammesso di essere ancora innamorata. Dopo il lutto per un amore finito, è arrivato anche quello per la perdita dell’amata cagnolina.

Sei arrivata nei giorni più importanti per me,non mi hai lasciata un attimo e sei stata la cura più bella. Oggi hai deciso di andartene e diventare l’angioletto più bello che c’è... Grazie per l’affetto che mi hai dato. La vita ti mette sempre a dura prova, ma così è la vita! Ciao Bella ?? Sei speciale come è speciale @milena_jemme Un post condiviso da biancaatzei (@biancaatzei) in data: 15 Nov 2017 alle ore 04:47 PST

© Riproduzione Riservata.