CECILIA RODRIGUEZ/ “Con Francesco Monte ho smesso di sorridere, ora sono libera” (Grande Fratello Vip 2017)

Nella casa del Grande Fratello Vip 2 Cecilia Rodriguez racconta come la storia d'amore con Francesco Monte l'abbia cambiata e di come ora sia tornata a sorridere.

17 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Nella casa del Grande Fratello Vip 2 è tempo di mettersi a nudo per i concorrenti, che sono invitati a raccontare la loro vita. Ieri è stato il turno di Cecilia Rodriguez, che mentre disegna l’andamento della sua vita, ha raccontato di quando è arrivata in Italia: “Mi sono sentita in dovere di stare vicino al mia sorella, che non era protetta come speravo”, ha detto Cecilia parlando di quando ha raggiunto Belen nel nostro paese. Nella storia della sua vita non poteva mancare la relazione durata quattro anni con Francesco Monte. “Un giorno sono uscita e ho visto questo ragazzo… sono impazzita. Per la prima volta nella mia vita ho detto: lo voglio. È nato questo amore che mi ha salvato perché stavo passando un momento difficile della mia vita. È stato il mio grande amore e forse lo sarà per sempre. Mi ha inserito nella sua vita, mi sono sentita salvata e protetta”, ha detto Cecilia. La giovane Rodriguez e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono messi insieme dopo che lui ha archiviato definitivamente la sua storia con Teresanna Pugliese, conosciuta nel programma di Maria De Filippi.

FRANCESCO MONTE MI HA CAMBIATA

La giovane argentina però ha rivelato che in qualche modo l’ex tronista l’ha cambiata, e non in positivo: “Come mi ha salvato, mi ha anche modificato. Oggi con il senno di poi ti dico che mi ha tolto tante cose, quella ragazza solare e sorridente non cera più. Forse a lui non piaceva, o non la sapeva gestire quella ragazza sorridente. Non volevo più uscire, ero bloccata, non ero io, evitavo tanti lavori”. Per Chechu la svolta è arrivata entrando nella casa del Grande Fratello Vip: “Io ho trovato la mia libertà qui dentro. Non dico che non fosse amore, non era l’amore che mi serve. Ho lasciato quello che mi piaceva con lui. Qui dentro ho fatto tutto quello che fuori non ho fatto. Mi sono ascoltata”, ha detto la sorellina di Belen. A farla stare bene e in pace con se stessa c’è anche Ignazio Moser, con cui Cecilia ha iniziato una storia d’amore: “Ignazio mi accetta per quella che sono, accetta tutto di me, difetti e pregi”. Clicca qui per vedere la confessione di Cecilia Rodriguez

