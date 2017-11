CHEF - LA RICETTA PERFETTA/ Su Rai 3 il film con Jon Favreau (oggi, 17 novembre 2017)

Chef - La ricetta perfetta, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 17 novembre 2017. Nel cast: Jon Favreau che ha anche diretto la regia, Sofía Vergara e John Leguizamo.

17 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JOHN FRAVEAU

Il film Chef - La ricetta perfetta va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 17 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola del 2014 che è stata scritta e diretta da Jon Favreau che ha anche interpretato il protagonista. Accanto a lui hanno recitato Sofía Vergara, John Leguizamo, Scarlett Johansson, Oliver Platt e Bobby Cannavale. Sofia Vergara, che interpreta il personaggio di Inez, è una nota attrice statunitense famosa per il suo ruolo da protagonista nella serie tv Modern Family. In ambito cinematografico ha preso parte a film come Joker - Wild Card, Fuga in tacchi a spillo, Gigolò per caso, I tre marmittoni e Four Brothers - Quattro fratelli. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

CHEF - LA RICETTA PERFETTA, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Carl Casper, un noto chef americano la cui carriera viene bruscamente rovinata dalla recensione negativa data ad un suo piatto da un noto critico culinario. Carl non intende arrendersi e così, tramite i suoi canali social, decide di sfidare il critico invitandolo nuovamente nel ristorante presso cui lavora. Arrivato al locale, Carl deve fronteggiare il suo titolare che intende proporre al critico culinario lo stesso piatto già ordinato e recensito negativamente in precedenza. Carl non ci sta e decide di licenziarsi. Nel frattempo il critico, che non sa dell'allontanamento dello chef, continua a commentare negativamente il piatto. Carl segue via internet la recensione in tempo reale del critico e si fionda come una furia verso questo ultimo. Il suo sfogo viene ripreso e pubblicato online, decretando definitivamente la sua carriera terminata. Preso dallo sconforto Carl non sa che fare ma poco dopo la sua ex moglie gli consiglia di avviare un'attività itinerante specializzata in piatti cubani. L'uomo è entusiasta dell'idea e, dopo aver noleggiato un furgone, inizia a girare il Texas e la Florida, anche grazie all'aiuto di suo figlio. Quest'ultimo posterà online ogni singola tappa del viaggio. Così facendo il truck di Carl diventa talmente famoso da attrarre folle affamate di persone pronte ad assaggiare le sue prelibatezze. Grazie all'aiuto del noto critico culinario Ramsey Michel, Carl riuscirà a ritornare ad essere uno chef di successo, tanto da essere assunto nel locale aperto dal critico che aveva decretato la fine della sua carriera.

© Riproduzione Riservata.