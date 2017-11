COWBOYS & ALIENS/ Su Italia 1 il film con Harrison Ford e Daniel Craig (oggi, 17 novembre 2017)

Cowboys & Aliens, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 17 novembre 2017. Nel cast: Olivia Wilde, Sam Rockwell e Paul Dano, alla regia Jon Favreau. La trama del film nel dettaglio.

17 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE DANIEL CRAIG E HARRISON FORD

Cowboy & Aliens va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 17 novembre 2017, alle ore 21.20. Una pellicola del 2011 che è stata diretta da Jon Favreau e interpretata da alcuni dei più grandi nomi del cinema americano del calibro di Daniel Craig e Harrison Ford. Il resto del cast è poi formato da Olivia Wilde, Sam Rockwell, Paul Dano e Clancy Brown. La trama è stata totalmente tratta da una graphic novel creata da Scott Mitchell, un'opera che racconta una storia western contaminata da elementi di fantascienza. Olvia Wilde, che interpreta Ella Swenson, è un'attrice americana nota al pubblico televisivo per le sue apparizioni in serie tv famose come Orange County e Dr. House Medical Division. Nel 2016 è entrata a far parte della serie Vinyl. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

COWBOYS & ALIENS, LA TRAMA DEL FILM

Jake si ritrova da solo nel bel messo del deserto dell'Arizona, privo di memoria e di qualsiasi altro elemento che possa ricollegarlo alla sua vita passata. L'uomo indossa uno strano bracciale ed è ferito al fianco. Poco dopo il suo risveglio viene raggiunto da un gruppo di cercare di taglie che, scambiandolo per un malvivente, cerca di catturarlo. In seguito ad un'acceso duello, Jake riesce ad eliminare di tre aggressori, appropriandosi dei loro vestiti e del cavallo dei tre. Dopo un lungo peregrinare, finalmente approda nel piccolo villaggio di Absolution, dove un prete caritatevole cura la sua ferita. Dopo la medicazione, Jake decide di incamminarsi per le vie del villaggio e poco dopo incontra uno strano individuo, Percy Dolarhyde, figlio dello sceriffo locale e personaggio alquanto singolare. Percy non perde tempo e cerca di importunare Jake che con grande abilità neutralizza il ragazzo. Quest'ultimo però che non accetta la sconfitta, inizia a sparare sulla folla, ferendo gravemente il vicesceriffo. Percy viene così condotto in prigione. Passano alcune ore dall'arrivo di Jake ad Absolution e improvvisamente l'uomo viene riconosciuto come uno dei criminali locali più ricercati della contea. Jake viene dunque arrestato e condotto nella cella adiacente a quella di Percy. L'indomani entrambi vengono condotti presso il giudice federale che dovrà decidere la loro sorte. Nel frattempo il padre di Percy sta tentando di far scagionare suo figlio. Poco dopo accade un evento straordinario. Il villaggio viene attaccato da alcune navicelle aliene che iniziano a rapire alcuni abitanti di Absolution. Jake, nel frattempo, riesce ad annientare uno degli UFO grazie all'ausilio del suo misterioso bracciale. La creatura alla guida della navicella riesce a fuggire, mentre Jake ed il colonnello Woodrow si fiondano sulle tracce dell'alieno fuggito.

