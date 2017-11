Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Nuove e clamorose rivelazioni su Francesco Monte dopo la rottura (GF VIP 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l'argentina fa un bilancio della sua storia con Francesco Monte e conferma di aver fatto la scelta giusta nel lasciarlo: "Con lui non ero più libera"

17 novembre 2017 Anna Montesano

Cecilia Roriguez, Ignazio Moser e Francesco Monte

Continua ad essere la storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser l'argomento più discusso finora di questa edizione del Grande Fratello Vip. Giorno dopo giorno si aggiungono tasselli a questa storia, che sembra farsi sempre più seria come la stessa Cecilia ha raccontato in un momento di confidenze tra amiche al Grande Fratello Vip. La Rodriguez è tornata a parlare della storia d'amore con Francesco Monte, un amore che le ha salvato la vita ma che negli ultimi tempi ha iniziato a "soffocarla" facendola sentire impossibilitata ad essere completamente se stessa. "Ci sono delle cose che non mi hanno fatto essere me stessa e di questo mi dispiace. Per esempio, al lavoro non potevo cambiarmi davanti alla gente. Ma io faccio questo lavoro, non è che faccio la zo**ola" è sbottata in confessionale Cecilia.

CECILIA CONFERMA LA SUA SCELTA: "CON IGNAZIO SONO ME STESSA"

Il racconto è poi proseguito è si è fatto ricco di nuovi particolari: "Se mi tolgo la maglietta davanti alle persone non vuol dire che non ho rispetto del mio corpo. So che è un ca**ata, ma mi faceva andare fuori di testa. La gelosia va bene ma fino a un certo punto, se non mi manchi di rispetto per me puoi fare ciò che vuoi. Anche io sono gelosa, ma quella non è gelosia, è possessione". Una gelosia che col tempo ha quindi sfaldato il loro rapporto, oggi concluso per sempre. "La mia vita girava intorno alla sua. Se mi diceva di lasciare Milano e andare a Taranto andavo, ero diventata parte della sua vita. Stare qui dentro mi ha fatto riflettere tanto su quello che non voglio, perché non voglio essere questo. Voglio sentirmi libera di fare quello che voglio" ha così concluso Cecilia, dicendosi felice di Ignazio che "Mi accetta così come sono".

