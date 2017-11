Chi ha ucciso Don Pietro Savastano nel finale di Gomorra 2 La serie? Un plot twist che cambia tutto

Chi ha ucciso Don Pietro Savastano nel finale di Gomorra 2 La serie? Lo sappiamo ormai tutti ma sarà proprio questo plot twist a cambiare questa terza stagione della serie

17 novembre 2017

Gomorra 3

Il momento topico è arrivato e adesso Gomorra 3 dovrà ripartire dal finale della seconda stagione e dalla morte di Don Pietro Savastano o, meglio, il suo omicidio. Chi ha ucciso Don Pietro ormai lo sappiamo bene. Il plot twist del finale della seconda stagione è andato in onda ormai quasi due anni fa sia su Sky che su Rai4 che Rai3 e il pubblico di Gomorra sa bene che è stato Ciro l'Immortale a premere il grilletto ma non è stato l'unico responsabile. Ad armare la sua mano è stato proprio Genny, figlio di Don Pietro e padre di suo nipote al quale ha dato proprio il nome del boss. Proprio questo finale di Gomorra 2 ha segnato la storia della serie chiudendo con il passato e dando vita a nuovi equilibri e nuove trame che ci porteranno fuori Scampia, nella Napol bene.

LA MORTE DI DON PIETRO HA CAMBIATO TUTTO

La morte di Don Pietro ha chiuso i vecchi episodi e aprirà i nuovi visto che sarà proprio la sua morte il motivo per il quale tutto e tutti si muoveranno adesso. Ciro ha ucciso Don Pietro ed è poi scappato in Bulgaria dove ha trovato una nuova dimensione lontano dall'uomo che era, lo stesso che ha ucciso la moglie, ha seppellito la sua bambina e ha ucciso il boss. La sua vendetta è compiuta ma come lui stesso dice nel promo, Ciro l'immortale è ormai morto. Chi sarà in grado di riportarlo a Napoli? La sete di potere o lo stesso Genny Savastano che ha armato la sua mano e che da sempre suo fratello e rivale nella serie? Lo scopriremo solo nei nuovi episodi di Gomorra 3 al via oggi, 17 novembre, su Sky Atlantic.

