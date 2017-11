Corrado Pesci/ Il figlio di Virna Lisi racconta della madre a tre anni dalla scomparsa (Matrix Chiambretti)

Corrado Pesci, figlio dell'indimenticata attrice Virna Lisi, sarà ospite nella prossima puntata di Matrix Chiambretti per ricordare la figura della madre, scomparsa quasi tre anni fa

Virna Lisi, in uno scatto (Archivio)

CORRADO PESCI RICORDA LA MADRE VIRNA LISI

Nel nuovo appuntamento con Matrix Chiambretti, il talk show che si propone come uno spin-off di Matrix più leggero e virato sull’intrattenimento, tra i vari protagonisti ci sarà anche Corrado Pesci. Infatti, nel salotto televisivo di Piero Chiambretti la puntata sarà interamente dedicata al tema Madri e Figli e verranno quindi intervistati diversi personaggi del mondo dello spettacolo per raccontarsi e confessarsi su un argomento che lascia facilmente spazio ai ricordi e all’aneddotica. Assieme alle varie Michelle Hunziker (assieme alla madre Ineke) e alla coppia formata da Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli, in studio sarà presente anche il figlio di Virna Lisi: a quasi tre anni dalla scomparsa della madre (avvenuta il 18 dicembre 2014), Corrado Pesci rievocherà la figura di una delle attrici italiane più amate degli ultimi 50 anni, facendo anche luce sul rapporto che lo ha legato alla indimenticabile interprete originaria di Ancona.

LA DEDICA DI UN BELVEDERE AD ANCONA

E proprio di recente, nella cittadina marchigiana che nel lontano 1936 diede i natali a Virna Lisi, Corrado Pesci è stato protagonista di un evento dal valore altamente simbolico e che ha voluto ricordare proprio l’attrice: infatti, lo scorso 29 ottobre, si è tenuta ad Ancona la cerimonia di intitolazione del Belvedere locale all’attrice premiata nella sua carriera non solamente con diversi David di Donatello e anche Oltralpe a Cannes e ai prestigiosi Premi César (prima interprete non francese della storia a riuscirvi): “Mamma amava molto questo posto e ogni volta che venivamo ad Ancona mi portava a vederlo, assieme pure alla Cattedrale di San Ciriaco e alla sua casa natale” ha detto Pesci al termine della piccola cerimonia che si è svolta proprio al Belvedere sottostante il monumento del Passetto. L’iniziativa era stata lanciata tempo dall’International Inner Wheel Club della Riviera del Conero, raccogliendo subito l’adesione dell’amministrazione comunale della città marchigiana. A margine dell’inaugurazione, si è tenuta anche una serie di proiezioni di tre film che hanno visto protagonista Virna Lisi e anche una mostra a lei dedicata.

IL RECENTE OMAGGIO DI RAI 1

Lo scorso 8 novembre, data nella quale proprio Virna Lisi avrebbe compiuto 81 anni, la madre di Corrado Pesci (il figlio che l’attrice ebbe da Franco Pesci, scomparso nel 2013), durante La Vita in Diretta è stato dedicato ampio spazio al ricordo di una delle ultime, vere dive del piccolo e grande schermo in Italia: infatti nella trasmissione in onda su Rai 1 è andato in scena una sorta di “omaggio” attraverso le immagini delle sue opere più celebri e le testimonianze di coloro che l’hanno conosciuta, ma con un occhio di riguardo anche alla sua vita privata: infatti è noto che proprio la nascita del figlio Corrado, oggi 55enne, rappresentò uno dei motivi per cui la Lisi accantonò provvisoriamente la propria carriera per dedicarsi a lui e anche al marito Franco, prima del suo “come back” in grande stile negli Anni Ottanta. E, come si è appreso dopo la sua morte grazie alla rivelazione fatta dallo stesso Corrado, è stato al figlio che l’attrice ha rivolto una delle sue frasi più belle dopo aver scoperto di essere malata: “Stai sereno -gli disse- dato che se non ce la faccio più vado di là e sto con papà, altrimenti rimango qui con voi: ed entrambe sono due opzioni che mi piacciono molto”.

© Riproduzione Riservata.