DAVIDE MERLINI/ E' affidato a lui il ricordo di Mango? (Tale e Quale Show 2017)

Il cantante Davide Merlini ritorna nel fortunato format televisivo di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti per prendere parte al consueto Torneo finale.

17 novembre 2017 Francesca Pasquale

Davide Merlini, Tale e Quale Show

NEI PANNI DELL’INDIMENTICATO MANGO

Anche Davide Merlini al primo ed atteso appuntamento con il consueto Torneo di Tale e Quale Show 2017 che vedrà in campo i migliori sei concorrenti di questa edizione ed i migliori sei di quella passata. Tra i concorrenti dell’edizione 2016 c’è appunto il giovane cantante Davide Merlini che, stando a quanto riportato dal quotidiano online Il Gazzettino, si è reso protagonista di una controversa vicenda che lo ha portato ad essere denunciato per simulazione di reato, calunnia e procurato allarme dai carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa (sembra si sia inventato una tentata rapina ai suoi danni da parte di tre maghrebini). Tornando alla trasmissione di Rai 1, Davide Merlini stando alle anticipazioni di questo ore dovrebbe tornare a calcare il palcoscenico di Tale e Quale Show imitando un grandissimo artista scomparso come Giuseppe Mango meglio conosciuto con il nome d’arte Mango.

DAVIDE MERLONI SUL PODIO NELLA PASSATA EDIZIONE

Nella passata edizione di Tale e Quale Show, Davide Merlini è riuscito a dimostrare ottime qualità artistiche chiudendo l’esperienza con un ottimo terzo posto finale alle spalle di Silvia Mezzanotte e Tullio Solenghi. Nella prima puntata aveva esordito in maniera abbastanza interlocutoria imitando Alvaro Soler sulle note della hit estiva Sofia per poi trasformarsi in maniera egregia in Nek con la canzone Fatti avanti amore (Secondo posto di puntata). Nella terza puntata si esibisce imitando alla perfezione Steve Wonder nel celebre brano Overjoyed per poi chiudere al secondo posto la settimana successiva nelle vesti di Tiziano Ferro con la bella Ti scatterò una foto. Probabilmente la vittoria finale è sfumata nella quinta puntata con una interpretazione nei panni di Jon Bon Jovi non all’altezza delle precedenti. Poi sarà nell’ordine Marco Mengoni, Giuliano Sangiorgi e Francesco Renga chiudendo al terzo posto con 399 punti a soli 8 dal primato di Silvia Mezzanotte.

