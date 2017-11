DONNA IMMA POLESE/ Il marito Matteo Giordano è la vera star (Il Castello delle Cerimonie)

Appuntamento con donna Imma Polese e il marito Matteo Giordano questa sera, venerdì 17 novembre, con una nuova puntata de Il castello delle cerimonie su Real Time.

17 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Questa sera, venerdì 17 novembre, alle 22.40 su Real Time va in onda una nuova puntata de Il castello delle cerimonie. Alla Sonrisa ritroveremo donna Imma Polese e il marito Matteo Giordano alle prese con l’organizzazione di eventi, dai matrimoni ai diciottesimi. Se Imma ha preso in mano le redine dell’azienda di famiglia dopo la scomparsa di don Antonio, Matteo ha il compito di conciliare le (talvolta assurde) richieste degli sposi con le esigenze di bilancio della Sonrisa e con le direttive della moglie. Un ruolo non facile e che ha permesso a Matteo di entrare nelle simpatie dei fan del programma: “Ormai Matteo è terrorizzato quando elenca il menu agli sposi” e “Io vivo in attesa di qualcuno che non fa salire la collera a Matteo facendo aggiunte al menù o chiedendo la carrozza principesca”, hanno scritto due utenti su Twitter. Altri, invece, hanno ironizzati sulla condizione di Matteo che lavora “per” la moglie: “Ma non ho capito, Imma non fa un ca**o e si prende i complimenti... Matteo si uccide di fatica e niente” e “Cambiando l'ordine dei Boss la situazione per Matteo non cambia #ilcastellodellecerimonie”.

DONNA IMMA POLESE, SEMPRE AL LAVORO PER IL BOSS

“Un tempo col mio capo condividevo il tetto, adesso addirittura il letto”, aveva scherzato Matteo Giordano, intervistato dal Mattino in occasione dell’inizio de Il castello delle cerimonie. Insomma, il uno Matteo è molto consapevole del suo ruolo all’interno della Sonrisa e che sua moglie è il nuovo “boss”. Inoltre, il marito di donna Imma è ben consapevole che il cliente ha sempre ragione: “Se loro vogliono il cuoppo rosa, noi gli diamo il cuoppo rosa”, aveva detto tempo fa. Matteo, come tutti coloro che vivono e lavorano al castello, sente molto la mancanza di don Antonio: “L'assenza di don Antonio si sente sia in casa che nel castello, ma in certi casi non si può far altro che stringere i denti e andare avanti con la stessa umiltà e dedizione al lavoro di chi ci ha preceduto”, ha aggiunto Matteo, ricordando l’amato suocero.

