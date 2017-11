DUE NEL MIRINO/ Su Iris il film con Goldie Hawn e Mel Gibson (oggi, 17 novembre 2017)

Due nel mirino, il film in onda su Iris oggi, venerdì 17 novembre 2017. Nel cast: Goldie Hawn, Mel Gibson e David Carradine, alla regia John Badham. La trama del film nel dettaglio.

17 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST GOLDIE HAWN E MEL GIBSON

Il film Due nel mirino va in onda su Iris oggi, venerdì 17 novembre 2017, alle ore 23.20. Una pellicola che è stata realizzata nel 1990 negli Stati Uniti e unisce il genere dell'azione a quello della commedia. Il film è stato diretto dal regista John Badham ed i protagonisti principali sono Goldie Hawn nei panni di Marianne Graves e Mel Gibson nel ruolo di Rick Jarmin. Le musiche del film sono state scritte da Hans Zimmer, noto compositore di musiche di tanti film di grande successo come "Rain man", "Il gladiatore", "L'ultimo samurai", "Thelma & Louise". La fotografia è stata curata da Robert Primes, la scenografia da Philip Harrison mentre la sceneggiatura è a cura di David Seltzer, Louis Venosta e Eric Lerner. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

DUE NEL MIRINO, LA TRAMA DEL FILM

Rick Jarmin viene inserito in un programma di protezione dopo avere testimoniato contro Eugene Sorenson, un agente della polizia corrotto e coinvolto in un caso di droga, proprio per questo, Rick necessita di continuo di cambiare nome, città e mestiere. Molti anni dopo Sorenson esce di prigione con l'intento di ritrovare Rick per mettere in atto la sua vendetta, mentre quest'ultimo si trova a Detroit ancora sotto falsa identità, e fa il benzinaio. Un giorno Rick incontra Marianne Graves, una sua ex fiamma che pensava che egli fosse morto, lei lo riconosce e quindi lui, preoccupato, informa il suo ufficiale di ricollocazione per farsi dare una nuova identità, ma questi, essendosi ritirato dal lavoro per problemi di salute, ha affidato Rick ad un altro poliziotto che in realtà è anch'egli corrotto ed alleato con Sorenson, il quale lo sta ancora cercando. Infatti, questi, rivela a Sorenson dove si trova Rick, il quale viene coinvolto dai suoi inseguitori in una sparatoria alla pompa di benzina dove lavora. In questa sparatoria Rick rimane ferito e per scappare sale sull'auto di Marianne che nel frattempo era rimasta lì. I due, visti da una persona che ha riconosciuto la loro automobile, sono obbligati a scappare ritrovandosi così prima in un salone di bellezza dove sempre sotto mentite spoglie, l'uomo aveva lavorato facendo il parrucchiere, poi in una fattoria dove aveva esercitato il lavoro di veterinario. Qui viene curato da una sua ex che gli medica la ferita e che è ancora innamorata di lui, anche se in procinto di sposare un altro uomo, dopodichè i due si dirigono in un albergo. Qui Marianne e Rick si rendono conto di essere ancora attratti l'uno dall'altra e così trascorrono una splendida notte di passione, ma la mattina seguente devono fuggire subito poichè nuovamente rintracciati dagli inseguitori, fino a che la donna, disperata, chiama la polizia e confessa dove si trovano. Marianne riferisce a Rick del gesto che ha compiuto ma lui lascia correre in quanto lei pentita di ciò che ha fatto, così, decidono insieme di riunire le forze e affrontare Sorenson e i suoi scagnozzi riuscendo ad avere la meglio e a metterli a tappeto. una volta terminato questo incubo, Marianne e Rick decidono di restare insieme perchè sanno che in fondo sono ancora innamorati l'uno dell'altra, quindi vanno via e si concedono un bel viaggio in barca ai Caraibi.

