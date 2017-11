DAMIANO CARRARA/ Importanti progetti per il futuro (Nuovo giudice, Bake Off Italia 2017)

Damiano Carrara, il nuovo giudice di Bake Off Italia 2017 che fa impazzire le telespettatrici: dall'Irlanda all'America e ora pronto a conquistare l'Italia

17 novembre 2017 - agg. 17 novembre 2017, 22.33 Anna Montesano

Damiano Carrara, Bake Off Italia

Damiano Carrara a Bake Off Italia 2017 ha dato sin da subito sfoggio delle sue capacità. Il pasticcere ha in effetti tanta esperienza alle spalle ma non tutti sanno i suoi trascorsi nel mondo della cucina. Damiano ne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata prima di iniziare la sua avventura a Bake Off Italia a Vanity Fair. «Io sono nato e fiorito nel mondo della ristorazione. Ho sempre lavorato, fatta salva una breve parentesi, in locali e ristoranti. - ha esordito Carrara, che ha poi continuato - Quando, con mio fratello, si è deciso di aprire la prima pasticceria, io ho cominciato ad occuparmi del davanti, degli aspetti imprenditoriali legati all’attività». Damiano Carrara ha così svelato i progetti per il futuro: «Stiamo aprendo un terzo locale, esiste un disegno di espansione più ampio. Nulla vieta, un domani, di arrivare anche in Italia e, in questo senso, la televisione può aiutarmi». (Anna Montesano)

CHI È DAMIANO CARRARA

La presenza di Damiano Carrara a Bake Off Italia 2017 ha sicuramente dato un ventata di novità al programma dedicato ai nuovi talenti della pasticceria. Il giovane pasticcere, che ha già alle spalle una grande carriera e tante soddisfazioni, ha da subito suscitato la simpatia del pubblico, soprattutto di quello femminile che ne apprezza anche il bel aspetto oltre che il talento in cucina. Per chi non lo sapesse, Damiano Carrara ha 32 anni, è nato a Lucca, dove ha mosso i primi passi come bartender. Si è poi trasferito in Irlanda ma dal 2012, ha deciso di stabilirsi col fratello Massimiliano a Moorpark, in California. Qui hanno aperto la loro pasticceria, Carrara Pastries che in poco tempo ha riscosso grande successo, tanto che nel 2013 hanno aperto una filiale ad Agoura Hills, sempre in California.

DOPO L'AMERICA PRONTO A CONQUISTARE L'ITALIA

Alla bravura con i dolci si è poi aggiunto il successo in tv. In poco Damiano Carrara è riuscito a diventare una stella di Food Network (canale ormai sbarcato anche in Italia da qualche settimana), grazie soprattutto alla partecipazione alla prima stagione di Spring Baking Championship, nel 2015, alla quale si è classificato secondo. Lo scorso ottobre però da concorrente è diventato giudice: Carrara è stato infatti uno dei giudici della seconda stagione di Halloween Baking Championship ed è poi approdato alla giuria della nuova stagione di Spring Baking Championship. Da qui è arrivato il ritorno in Italia: da quest'anno infatti Damiano è al fianco di Ernst Knam e Clelia d'Onofrio, pronto a giudicare i manicaretti dei pasticceri di Bake Off Italia.

