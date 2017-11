FEDERICO ANGELUCCI/ Dal salumificio di famiglia a Sanremo? (Tale e quale show 2017)

Federico Angelucci è tra i protagonisti del torneo di Tale e show in onda da venerdì 17 novembre. Il cantante vincitore di Amici ora sogna anche Sanremo.

17 novembre 2017 Dario Ghezzi

Federico Angelucci a Tale e Quale Show 2017

Federico Angelucci è, sicuramente, uno dei protagonisti rivelazione di questa edizione di Tale e quale show, che si è conclusa sabato 11 novembre con la vittoria molto discussa di Marco Carta. L'ex vincitore di Amici Di Maria De Filippi ha dato sfoggio di tutto il suo talento, liberandosi forse dall'immagine di ragazzino borioso e antipatico che aveva dato di sè durante il talent di Canale 5. Angelucci, infatti, ha imitato in modo impeccabile alcuni dei big della musica internazionale e del Nostro Paese. Nella seconda puntata, in particolar modo, Angelucci ha sorpreso tutti con l'esibizione di Mina in Amor mio, di cui si è parlato per giorni. Il ragazzo è risultato proprio "tale e quale" a Mina e, non a caso, si è aggiudicato la vittoria della puntata. Anche con Freddy Mercuri, Angelucci si è aggiudicato la vittoria di puntata ed ha chiuso in bellezza prestando voce e volto a Loretta Goggi, cantando Maledetta primavera ottenendo una standing ovation da parte di pubblico e dalla giuria del programma.

FEDERICO ANGELUCCI: "VEDO RICONOSCIUTO IL MIO TALENTO"

Federico Angelucci, da stasera venerdì 17 novembre, sarà tra i sei concorrenti pronti a sfidare i big della scorsa edizione. Infatti, dovrà cimintarsi in prove difficilissime per riuscire a portarsi a casa la vittoria e "sconfiggere" Lorenza Mario, Bianca Atzei,Silvia Mezzanotte, Davide Merlini,Manlio Dovì e Tullio Solenghi. Come dicevamo, Federico Angelucci è riuscito finalmente a dimostrare di essere cresciuto e lui stesso si sta godendo questo momento di successo e popolarità, sopratutto per il riscontro che sta ottenendo dai telespettatori che in questi dieci anni lo avevano un po' abbandonato. Federico Angelucci, infatti, ha attraversato un periodo buio, costellato anche da problemi personali e ha raccontato tutto a Domenica In, intervistato da Claudio Lippi. Ha confessato di essersi fermato dopo Amici perchè a vent'anni si rischia di bruciarsi. "Sono stati dieci anni difficili, in cui sono stato accusato di non talento da alcuni media, dopo la mancata partecipazione allo show organizzato con i migliori talenti di Amici". Ora, finalmente, con grande umiltà, ha ricominciato da capo vedendo riconosciuto il suo talento.

"SONO UNA FORMICHINA, POTEVO ACCONTENTARMI E INVECE..."

Stasera 17 novembre prenderà il via il torneo di Tale e quale show con protagonista, tra gli altri Federico Angelucci, star incostrata di questa edizione. In queste settimane, l'attenzione dei media e dei social è tutta puntata sull'ex vincitore del programma Amici di Maria De Filippi e lo stesso Angelucci ha rilasciato diverse interviste in cui ha parlato dei dieci anni trascorsi dopo la vittoria del talent. "Potevo guadagnare facile, partecipare a sagre di paese, fare seratine ma non era quello che volevo fare. Per natura sono una formichina, mi dicevano di lasciare perdere, di lavorare nel salumificio di famiglia, ma non sono mai riuscito a farlo". Insomma, Angelucci non si è perso d'animo e ha ricominciato tutto da capo. Recentemente, non ha nascosto la sua volontà di salire sul palco dell'Ariston e, magari, seguire la scia di molti suoi ex "colleghi" del talent di Canale 5. "Ci sto pensando ma senza illudermi". E, un giorno, spera anche di poter tornare a lavorare con la sua scopritrice, la sanguinaria di Canale 5.

