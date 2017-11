FILIPPO BISCIGLIA/ "Non rinnego il Grande Fratello e voglio tornare a condurre (Tale e Quale Show 2017)

Filippo Bisciglia è uno dei sei big che accederà al torneo di Tale e quale show. Bisciglia si è contraddistinto per le sue grandiose imitazioni che hanno convinto tutti.

17 novembre 2017 Dario Ghezzi

Filippo Bisciglia a Tale e Quale Show 2017

Filippo Bisciglia è la vera rivelazione del programma di Rai Uno Tale e quale show, giunto a conclusione con la vittoria di Marco Carta ma che da stasera 17 novembre darà spazio al torneo dei vip. Bisciglia, in queste puntate, ha dimostrato di avere talento e ha sorpreso tantissimo il pubblico da casa. La sua ultima esibizione, quella di Antonello Venditti, è stata molto apprezzata e molti hanno amato la sua "Notte prima degli esami". Bisciglia, quindi, settimana dopo settimana si è cimentato con artisti sempre più difficili e questo gli ha aperto le porte per il torneo in cui dovrà cimentarsi con alcuni dei big della passata edizione, tra cui Silvia Mezzanotte, Tullio Solenghi, Lorenza Mario e Bianca Atzei. Sarà interessante vedere a quali prove sarà sottoposto il conduttore di Temptation Island, il quale è sempre amatissimo sui social network, avendo un nutrito gruppo di estimatori che ha potuto scoprire, grazie al programma di RaiUno, altre sue doti e abilità. Un'esperienza sicuramente unica per Bisciglia, il quale si è misurato anche con alcuni dei suoi cantanti preferiti.

FILIPPO BISCIGLIA, "VOGLIO TORNARE A FARE IL CONDUTTORE"

Filippo Bisciglia a Tale e quale show ha tirato fuori un talento e un'attitudine che molti non gli riconoscevano, dimostrando di non essere solo il conduttore del programma delle coppie di Canale 5. Tuttavia, Bisciglia, pur conscio dell'affetto del pubblico e di come Tale e quale show possa rappresentare un trampolino di lancio per la sua carriera, vuole restare coi piedi per terra e dimostra un'umiltà d'animo notevole. In una recente intervista rilasciata a Today.it, infatti, ha confessato come lui si veda ancora nelle vesti di conduttore. Non è né un cantante né un attore ma è stato importante per lui saper dimostrare al pubblico di poter fare anche altre cose e l'affetto che gli è stato dimostrato è una sua grande vittoria. "Se mi proponessero qualcosa di bello, un ruolo che mi rappresenta, perché no, ma sarebbe semplicemente un'esperienza". Filippo Bisciglia, tuttavia, ha anche detto di non voler essere al timone solo di Temptation Island ma anche di altri programmi e che l'edizione vip non sarà affidata a lui, dato che comincerà subito dopo la versione classica e lui sarà ancora impegnato con i lanci del programma.

"CARLO E MARIA DUE PERSONE ECCEZIONALI"

Filippo Bisciglia sa a chi deve dire grazie per la sua popolarità clamorosa degli ultimi anni e cioè Maria De Filippi e Carlo Conti. Recentemente, ha confessato a Vanity Fair di aver incontrato Maria De Filippi a una manifestazione per le malattie della tiroide e di essere rimasto sorpreso quando la donna gli si è avvicinata chiamandolo per nome. I due si sono rivisti alcuni anni dopo in occasione di certi provini e da allora Bisciglia conduce con successo Temptation Island. Nel 2016, l'ex gieffino aveva tentato la partecipazione a Tale e quale ma non riuscì a fare il provino per colpa di un incidente che lo costrinse a portare il collarino. Quest'anno ha tentato nuovamente la fortuna ed è entrato nella squadra di Carlo Conti. A Today.it, Bisciglia ha detto come sia Conti che la De Filippi siano due persone eccezionali. "Prima di entrare in ascensore, Carlo ci stringe la mano, ci carica e ci dice di divertirci.E' la stessa cosa che fa Maria con me."Inoltre, l'uomo ha anche affermato di non rinnegare il Grande Fratello e che se tornasse ad avere ventisette anni lo rifarebbe.

