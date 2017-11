FRATELLI DI CROZZA/ Anticipazioni puntata 17 novembre: il comico imiterà Ventura e Tavecchio?

Fratelli di Crozza, anticipazioni puntata di oggi 17 novembre 2017 in onda sul Nove. Il comico genovese torna con le sue imitazioni in prima serata: chi finierà nel mirino?

17 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Fratelli di Crozza

Questa sera, venerdì 17 novembre, alle ore 21.15 su canale Nove va in onda un nuovo appuntamento con Fratelli di Crozza. Il one man show di Maurizio Crozza settimana scorsa, nella serata in cui andava in onda la partita tra Svezia e Italia, ha catturato l’attenzione di 904.000 spettatori pari al 3.5% di share. Non sono ancora note le imitazioni che il comico genovese proporrà questa sera, ma è molto probabile che Crozza riproponga l’imitazione di Giampiero Ventura, ex ct della nazionale italiana. Già settimana scorsa il comico aveva vestito i panni dell’allenatore al termine della partita che l’Italia ha perso 1 - 0. Crozza-Ventura sperava nel ritorno per conquistare un posto ai Mondiali, visto che aveva prenotato un tour in Russia con i suoi giocatori mentre i biglietti per la finale erano già terminati. Nei giorni scorsi Ventura è stato esonerato e la FIGC sta cercando il nuovo allenatore per la nazionale. Non è da escludere che Crozza possa proporre anche l’imitazione del presidente Carlo Tavecchio. In attesa della diretta di questa sera ricordiamo che per commentare sui social la puntata di Fratelli di Crozza l’hashtag da usare è #FratelliDiCrozza.

IL COMICO GENOVESE SU RAI 1

Lunedì sera nella sua copertina a Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, Maurizio Crozza ha già parlato della disfatta Italiana imitando il presidente Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica si è lanciato in un discorso accorato dopo l’esclusione della Nazionale dai Mondiali 2018 e non è riuscito a trattenere le lacrime: “Care italiane, cari italiani, prendiamo atto con rammarico che la Nazionale italiana di calcio non andrà ai Mondiali in Russia: siamo una chiavica! Non ho mai visto una squadra peggio schierata in campo… Era dal 1958, cari italiani, che l’Italia non veniva esclusa dai Mondiali, ma io mi domando: non poteva succedere sotto Napolitano che ne ha fatti pure due di mandati? La sfiga si è accanita contro di me”. Alla fine si è rivolto a Ventura: “Hai 69 anni ormai, è tempo che tu sappia di chi sei figlio…”.

