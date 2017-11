Fabrizio Ferraguzzo lutto / Grave perdita per il produttore di Fedez: il triste annuncio in diretta a X Factor

Grave lutto per Fabrizio Ferraguzzo. Il produttore di Fedez e tanti artisti italiani, nonchè direttore musicale di X Factor, colpito da una dura perdita. L'annuncio di Fedez

17 novembre 2017 Anna Montesano

Fabrizio Ferraguzzo e Giusy Ferreri

Un triste annuncio interrompe per un attimo il quarto Live di X Factor 2017: un terribile lutto ha colpito Fabrizio Ferraguzzo. Produttore noto e stimato, Ferraguzzo è anche il direttore musicale di X Factor, il talent show in onda ogni giovedì su SkyUno. Non si conoscono i dettagli di questo lutto: Ferraguzzo non è un volto noto al grande pubblico ma lo è sicuramente da tantissimi artisti nazionali ed internazionali del panorama musicale. Oltre ad essere il produttore di Fedez e direttore musicale, anche quest'anno, di X Factor, Ferraguzzo segue infatti tantissimi artisti noti, per citarne qualcuno: Alessandra Amoroso, Giusy Ferreri, Biagio Antonacci, Riki (Riccardo Marcuzzo), Gabry Ponte e molti altri.

Nonostante il momento delicato nello studio di X Factor - che stava per trovare l'annuncio dell'eliminato del quarto Live - Fedez ha deciso di prendere parola e distogliere per un attimo l'attenzione del pubblico dai concorrenti in gara per salutare il suo produttore ma, prima di tutto, suo grande amico Fabrizio Ferraguzzo, annunciando appunto che "È appena stato colpito da un grave lutto". Le condoglianze in diretta del cantante sono state seguite da un fragoroso applauso da parte del pubblico in studio e da tutti i presenti. A tali condoglianze sicuramente si accoderanno quelle di tanti altri artisti nelle prossime ore.

© Riproduzione Riservata.