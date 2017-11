Fiorello sorprende Gianni Morandi / Chiama in diretta a RTL 102.5 e canta "Fatti mandare dalla mamma"

Gianni Morandi, in diretta su RTL 102.5, il cantante riceve la sorpresa di Fiorello. Il conduttore canta "Fatti mandare dalla mamma" in versione trap...

17 novembre 2017 Anna Montesano

Fiorello

Gianni Morandi è stato ospite su Rtl 102.5 ricevendo a sorpresa la chiamata di Fiorello che ha cantato la versione trap di "Fatti mandare dalla mamma" insieme a Danti. Gianni Morandi che ha dichiarato: "Questa versione è bellissima, Fiore. Mi diverte da morire". Fiorello ha spiegato come è nata la splendida idea: "Mi è venuta fuori durante uno spettacolo di beneficenza. A un certo punto dico ‘Chissà come avrebbe cantato Morandi ‘Fatti mandare dalla mamma’ se fosse nato oggi’ e faccio una gag. Alla fine dell’esibizione mi sono reso conto di quanto fosse bella e quindi l’ho fatta con Danti, che conosci perché conosci ormai più gente giovane che anziani come te. Sono contento che ti piaccia. Ricordiamo anche Bacalov, l’ha scritta lui". Ieri intanto Gianni Morandi è stato grande protagonista ad X Factor 11 dove ha salvato un concorrente dall'eliminazione.

LA RISPOSTA DI MORANDI AI FISCHI RICEVUTI A X FACTOR

La sua decisione ha creato malumore nel pubblico che ha fischiato in maniera sonora. Morandi ha commentato in radio, sempre attraverso Rtl 102.5, la decisione: "Mi sono presentato con in testa il percorso di Rita. Secondo me ha del talento anche se è emotiva. Quando l’ho salvata ho ricevuto fischi pazzeschi e la mia pagina su Facebook è esplosa". Scelta che quindi ha destato tante critiche tanto da creare polemiche anche sul profilo Facebook di Morandi. Riportiamo alcuni commenti: "Gianni mi hai deluso!! Come hai potuto scegliere una cantante che ha sempre stonato...Fai anche tu parte di quel mondo dove vanno avanti solo i raccomandati...lo hai dimostrato questa sera ad X Factor! Camille una delle più bravi è uscita per una tua decisione! Ci hai deluso!" "Caro Gianni,volevo solo dirti che stasera la hai fatta grossa semplicemente perché penso che la prima cosa nel canto sia l'intonazione...Cosa che RitaBellanza non conosce per niente".

