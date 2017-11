GABRIELE CIRILLI / Che personaggio imiterà? Il 6 dicembre al via il tour teatrale (Tale e Quale Show 2017)

Il comico ed attore Gabriele Cirilli sarà questa protagonista su Rai 1 in una nuova puntata di Tale e Quale Show, presentando un’altra esilarante imitazione per la sua Mission Impossible.

17 novembre 2017 Francesca Pasquale

Gabriele Cirilli

“UN TIPO SONNACCHIOSO E PACIFICO”

Riparte questa sera su Rai 1 la bellissima avventura mediatica di Tale e Quale Show, programma di successo presentato da Carlo Conti. Si tratta della prima puntata dedicata al cosiddetto Torneo finale che vedrà un interessante scontro tra i sei migliori concorrenti di questa edizione con i sei migliori concorrenti della passata edizione. Naturalmente non mancherà lo spazio dedicato a Gabriele Cirilli che dopo aver vestito i panni di Frozen nella passata settimana, è pronto per proporre al pubblico una nuova Mission Impossible. Ancora non è stato svelato il personaggio dei cartoni animati che andrà ad imitare anche se lo stesso Cirilli ha voluto dare dei piccoli indizi per indirizzare il pubblico. In particolare ha pubblicato un post nel quale oltre a presentare la sagoma del personaggio ha anche scritto: “Indovinate il prossimo personaggio che domani sarà sul palco di Tale e Quale Show... Un piccolo indizio: "Un tipo sonnacchioso e pacifico," Ma sì!!! Provate ad indovinare!”. Di chi si tratterà?

DEBUTTO IL 6 DICEMBRE A TEATRO

In attesa di scoprire chi sarà il nuovo personaggio del mondo dei cartoni animati che sarà imitato da Gabriele Cirilli questa sera, vi ricordiamo come a partire dal prossimo 6 dicembre prenderà il via il tour teatrale del comico italiano. Un tour che partirà dal Teatro Nuovo di Milano con Cirilli che porterà in giro per l’Italia il suo esilarante spettacolo Tale e quale a Me Again. Per ricordare l’appuntamento il comico ha voluto pubblicare un post sui social network con il quale ha anche voluto informare i propri fan che nel corso dello spettacolo ci saranno tantissime sorprese. Ecco quanto scritto da Gabriele Cirilli: “Manca davvero pochissimo per il 6 Dicembre al Teatro Nuovo di Milanocon il mio spettacolo #TaleEQualeAME...AGAIN, ci saranno tantissime sorprese, ma sopratutto vedrete la particolarità di questo mio nuovo Tour!”. Tantissimi i messaggi dei fan con cui gli hanno fatto un augurio per il tour enfatizzando le sue qualità artistiche.

© Riproduzione Riservata.