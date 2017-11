GIANNI MORANDI FISCHIATO A X FACTOR 11 / Il pubblico non approva il salvataggio di Rita Bellanza

Gianni Morandi è stato fischiato dal pubblico di X Factor 11 presente in studio a causa della sua decisione di salvare Rita Bellanza, mandando al ballottaggio Camille e Gabriele.

17 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Gianni Morandi difficilmente dimenticherà la sua breve esperienza a X Factor 11 dove gli è stato dato un compito molto difficile: oltre ad esibirsi nel suo nuovo singolo, al cantante è stato chiesto di salvare uno dei tre concorrenti finiti al ballottaggio. Camille Cabaltera, Rita Bellanza e Gabriele Esposito sono stati i meno votati delle tre mini manche e si sono quindi esibiti per provare il loro valore. Rita Bellanza ha riproposto Sally di Vasco Rossi, da lei già cantanta ai Bootcamp quando era riuscita ad emozionare pubblico e giudici. E tale versione dello stupendo pezzo ha convinto Gianni Morandi che, memore anche delle precedenti esibizioni, ha visto in lei qualcosa di diverso rispetto ai suoi compagni di avventura. Si è trattato di una scelta tutto sommato prevedibile, se consideriamo i gusti dell'amatissimo interprete, molto legato alle canzoni di tipo cantautorale. Ma il pubblico presente in studio non ha affatto gradito: dopo avere ascoltato la stupenda esibizione di Camille Cabaltera e avere promosso anche Gabriele Esposito, la decisione di Gianni Morandi ha dato inizio ad una serie di proteste senza precedenti...

Gianni Morandi fischiato dopo il salvataggio di Rita Bellanza

Gianni Morandi ha deciso di salvare Rita Bellanza, lasciando al ballottaggio di X Factor 11 Gabriele Esposito e Camille Cabaltera (che poi è stata eliminata). Dopo avere ascoltato la sua scelta, il pubblico presente in studio ha cominciato a fischiare il quinto giudice, che ha faticato a parlare a causa dei tantissimi 'buuh' a lui rivolti. Com'è possibile che sia stata eliminata proprio la concorrente che ieri sera ha commesso un errore dopo l'altro? La sua versione della Donna Cannone è stata a dir poco insoddisfacente (avete visto l'espressione di Jack La Furia nello Stradixit?) e anche Sally non l'ha riportata ai fasti dei Bootcamp. Il pubblico avrebbe preferito vedere salva Camille, meritevole di essersi impegnata a fondo e di non avere commesso un solo errore in tutte le sue esibizioni. Gianni Morandi ha commesso un gravissimo errore? Ne è convinto anche il popolo del web che nei social network ha dato vita ad un'ondata di proteste che a distanza di qualche ore ancora non si placa: "Quello che è successo stasera è vergognoso. I fischi del pubblico non mentono. Rita terribile. Inascoltabile. Il resto poi è stata la logica conseguenza" , "Nulla contro Rita, mi sembra carina e simpatica, ma Gianni che adoro, questa volta ha proprio toppato! Artisticamente Rita stasera doveva uscire".

