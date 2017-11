GRANDE FRATELO VIP 2017 ED. 2/ News dalla casa: Luca Onestini e i complimenti a Ivana Mrazova

Grande Fratello Vip 2017, ed. 2 news dalla casa: mentre Luca Onestini svela di provare qualcosa per Ivana Mrazova, gli autori del reality difendono il proprio lavoro dalle accuse del web.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2017 nascerà una nuova coppia? Le speranze dei fans del reality sono destinate a restare tali perché, nonostante il feeling che c’è tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, l’amore appare ancora molto lontano. La bellissima modella ceca, già fidanzata, all’interno della casa, pur essendo apprezzata da tutti gli uomini non solo per la sua bellezza ma anche per la sua semplicità, mantiene sempre una certa distanza tra sé e gli uomini della casa. Con Luca, però, nell’ultima settimana è nata davvero una bella amicizia al punto che l’ex tronista ha confessato di trovare davvero bella la compagna d’avventura. I due trascorrono il loro tempo insieme divertendosi con giochi e scherzi. Non mancano, poi, le lunghe conversazioni su tanti temi. Dopo Raffaello Tonon, dunque, anche Ivana ha conquistato le attenzioni di Luca che, forse, comincia a pensare di voler al suo fianco una donna bella, semplice e genuina come Ivana.

GLI AUTORI DEL REALITY DIFENDONO IGNAZIO E CECILIA

La scena dell’armadio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continua a far discutere. Sui social, il popolo del web continua ad essere convinto che il filmato mostrato lunedì scorso da Ilary Blasi e che ha scagionato la coppia sia in realtà stato manomesso. A nulla sono servite le parole di Belen che, condividendo una serie di filmati, ha cercato di spiegare quanto accaduto difendendo la sorella. Gli autori del Grande Fratello Vip hanno così deciso di rompere il silenzio per difendere il proprio lavoro. Ai microfoni del Tgcom24, Omar Bouriki, uno degli autori, a nome dell’intera squadra, ha spiegato la situazione: “Qualcuno ha persino parlato di scena rigirata ad hoc, cosa impossibile. Dalle immagini si capisce facilmente cosa c'è stato e soprattutto cosa non c'è stato. Ignazio e Cecilia sono nel mirino da un po' di tempo sotto questo versante. Colpa anche loro che sono stati un po' eccessivi in qualche effusione, ma d'altro canto sono due giovani trascinati dalla passione. Ma noi non entriamo nel merito delle cose che accadono. Chi conosce come funziona la trasmissione sa che non costruiamo nulla né, tanto meno, ricostruiamo". Mistero risolto dunque?

