Gianni Morandi/ D'amore d'autore: "Anna mi avviserà cinque minuti prima di diventare patetico"

D'amore d'autore è il 40esimo album di Gianni Morandi che esce ufficialmente oggi dopo il pre order dei giorni scorsi. Ligabue ed Elisa sono due degli ospiti del suo disco

17 novembre 2017 Hedda Hopper

Gianni Morandi e Anna Dan

Gianni Morandi ha ormai superato la soglia dei 70 anni ma questo non lo ha allontanato dalla musica visto che proprio oggi, 17 novembre, uscirà il nuovo D'amore d'autore, il 40esimo album dell'artista che contiene 8 brani inediti scritti da altrettanti cantautori "ospiti" oltre alla cover di ‘Onda su onda‘ di Paolo Conte che canterà in duetto con Fiorella Mannoia. Il nuovo album è nato dalla proposta di partire in tour e presentare al suo pubblico nuovi brani inediti e non solo i suoi grandi successi e così ha deciso di chiedere alcuni pezzi ad artisti con i quali non ha mai lavorato. Il primo singolo del nuovo album, presentato proprio ieri sera a X Factor 11, è Dobbiamo fare luce, scritto da Ligabue. Oltre al rocker di Correggio, Morandi "ha ospitato" anche Ivano Fossati, Tommaso Paradiso dei The Giornalisti, Levante, Giuliano Sangiorgi, Elisa, Paolo Simoni ed Ermal Meta che hanno messo a disposizione il loro "modo di vedere l'amore".

IL SUO DESTINO ARTISTICO NELLE MANI DI ANNA

In un'intervista a Stefano Landi de Il Corriere della Sera, Gianni Morandi ha raccontato il suo album, il 40esimo della sua carriera, spiegando che, reduce dal tour con Claudio Baglioni, gli hanno chiesto di ripartire da solo e così ha scelto di avere dei brani inediti in nome dell'amore. la cosa più curiosa, però, è relativa al suo abbandono alle scene. Proprio nella settimana in cui Al Bano ha annunciato che lascerà la musica a fine 2018, lui affida il suo destino alla moglie, ancora una volta e quando il giornalista gli chiede: "Quanto vuoi cantare ancora?" e lui ha risposto: "Non ho mai pensato a un addio. Vedo Mick Jagger, Paul McCartney e penso: ma se continuano loro che sono più vecchi di me, perché non dovrei farlo anch’io? Stare nella musica ti fa sentire bene, mi aggrappo agli applausi della gente. E comunque mi ha promesso che mi avviserà 5 minuti prima che diventi patetico".

© Riproduzione Riservata.