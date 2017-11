Giorgio Manetti/ Uomini e donne, Isabella pronto a conquistarlo, e Gemma?

Giorgio Manetti è pronto a rimettersi in gioro con una nuova pretendente, Isabella, ospite oggi a Uomini e donne, come finirà con Gemma Galgani? Ecco cosa vedremo

17 novembre 2017 Hedda Hopper

Giorgio Manetti, Uomini e donne

Uomini e donne torna in onda oggi con il trono over e con una nuova dama pronta a conquistare Giorgio Manetti. Lei è Isabella e sembra sicura del suo modo di fare e di essere tanto da definirsi la donna giusta per il cavaliere toscano. Sarà per questo motivo o per quello che è successo ultimamente con Gemma Galgani tanto è che, dopo la presentazione della bella dama lui la trattiene e la invita a ballare. Solo un moso per chiudere il capitolo Gemma? Sembra proprio che tra i due tutto sia riaffiorato ed è bastato l'arrivo in studio di Barbara Cappi per riaprire in Gemma vecchie ferite. La scrittrice ha preparato un altro suo romanzo e ha chiesto proprio alla dama torinese di leggerne qualche tratto tanto da farla commuovere.

GIORGIO TRA ISABELLA E GEMMA GALGANI

Proprio la Cappi aveva ispirato Gemma Galgani due anni fa ed era lei che le aveva consigliato di scrivere una lettera per raccontare i suoi veri sentimenti a Giorgio Manetti e ieri questi ricordi sono affiorati devastandola. Il toscano non è stato di certo a guardare ricordando quei momenti passati insieme come "La storia" ma ricordando anche tutto il veleno che la dama gli ha buttato addosso senza mai scusarsi nel vero senso della parola. Cosa succederà oggi quando lei continuerà a piangere e dimenarsi e lui, invece, deciderà di tenere e uscire con Isabella per conoscerla meglio? Lo scopriremo nei prossimi giorni anche se le anticipazioni delle prossime puntate non lasciano pensare a niente di buono.

