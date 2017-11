Giuseppe Geppy Lama perdona Aida Yespica / Video, aereo messaggio "Ti aspetto fino alla fine"

17 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Giuseppe Geppy Lama è pronto a tornare tra le braccia di Aida Yespica. L’imprenditore, dopo aver inviato una lettera alla fidanzata con cui considerava conclusa la loro storia, ha fatto un passo indietro inviando un nuovo messaggio aereo alla venezuelana con cui le ha fatto una bellissima dichiarazione d’amore. “Ti aspetterò fino alla fine”, dice Giuseppe emozionando Aida che, tuttavia, non reagisce come una donna innamorata che non aspettava altro. "Sei tra due fuochi, l'amore razionale e quello irrazionale" commenta Ignazio, ma Aida risponde sicura "Non è vero!". L’amore irrazionale di cui parla Moser è quello per Jeremias Rodriguez con cui stava nascendo qualcosa all’interno della casa del Grande Fratello Vip? L’eliminazione dell’argentino sembra aver chiarito le idee ad Aida che, di fronte al messaggio di Geppy, appare sicura sul da farsi. La venezuelana, infatti, non rivela ciò che farà con lui volendo risolvere la situazione lontano dalle telecamere. Aida, dunque, è pronta a perdonare Geppy nonostante l’abbia momentaneamente lasciata in diretta? Cliccate qui per vedere il video.

LA CRISI DI AIDA YESPICA

Aida Yespica ha cominciato l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2017 da fidanzata. Legata a Giuseppe Geppy Lama da pochi mesi, la venezuelana ha sempre mantenuto le distanze con gli uomini della casa. Con tutti tranne che con Jeremias Rodriguez con il quale, nelle ultime settimane, il rapporto stava diventando molto stretto al punto che Geppy, geloso, aveva deciso di rompere con lei. Pur non cedendo mai al corteggiamento di Jeremias, Aida ha sempre dichiarato di stare bene con lui e di non aver gradito affatto la scelta del fidanzato di farle recapitare una lettera e, soprattutto, di restituirle un regalo a cui lei teneva molto. Nel suo periodo di crisi, la Yespica ha più volte ribadito di voler stare da sola e di voler pensare a se stessa. Tuttavia, da una lato continua a pensare a Jeremias al punto da averlo anche sognato e, dall’altro, non fa che riflettere sulla storia con Geppy. Una bella confusione per la Yespica che spera di fare chiarezza su tutto quando uscirà dalla casa.

