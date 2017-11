Gomorra 3, La serie/ Anticipazioni prima puntata: la morte di Don Pietro mette tutto in discussione

Un successo al botteghino per la messa in onda dei primi episodi e applausi in conferenza stampa, Gomorra 3 la serie Sky si prepara al debutto in tv con una storia première

17 novembre 2017 Hedda Hopper

Gomorra 3

La trilogia sta per compiersi e tra qualche ora saremo tutti davanti alla tv e tablet in attesa degli esordi di Gomorra 3. La serie Sky sta per tornare dopo un'attesa lunga un anno e mezzo e finalmente i fan potranno fare i conti, insieme ai personaggi che tanto amano, di quello che è successo nel finale della seconda stagione. Genny non guarda più in faccia a nessuno come d'altronde ha fatto anche Ciro arrivando ad uccidere la moglie, perché di intralcio ai suoi piani, e fare del male, indirettamente, a suo "fratello" e a sua figlia, uccisa da Malammore dopo un inseguimento e un bacio al crocifisso che portava al collo. Scene indimenticabili e indelebili ancora presenti nella mente dello spettatore che questa sera potrà capire in che direzione vorrà andare questo terzo capitolo della serie. Don Pietro è morto per mano di Ciro, suo pupillo e suo braccio destro, ma è stato Genny ad armare la sua mano consegnandolo nel vero senso della parola.

GENNY BOSS E PADRE, SARÀ IL SUO PUNTO DEBOLE?

Cosa succederà adesso? Genny è pronto a prendere le mani sugli affari di famiglia continuando quello che aveva iniziato quando il padre era lontano da Scampia e che era stato interrotto proprio per suo volere. Ma quello che troveremo adesso è un Genny diverso, un'altra versione, diversa da quella che abbiamo visto nelle precedenti stagioni. Genny è un uomo d'affari, un boss, un uomo disposto a tutto per gli affari (ha fatto uccidere suo padre e mettere in prigione suo suocero) ma adesso è anche un padre. Questo sarà il suo tallone d'Achille? Adesso ci sarà da capire chi sono gli amici e chi sono i nemici ma dovrà accontentare anche i fedelissimi di suo padre che adesso chiedono vendetta per la morte del boss. Come riuscirà a gestire Malammore e Patrizia?

LE DONNE DELLA SERIE: PATRIZIA E SCIANEL

Quest'ultima, in particolare, nel finale della seconda stagione, era entrata nelle grazie del boss tanto da diventare la sua donna, cosa la attende in Gomorra 3? Sarà proprio il personaggio interpretato da Cristiana Dall'Anna a chiedere a gran voce questa vendetta ma senza fidarsi fino in fondo di chi ha davanti. Proprio per questo la vedremo attendere davanti ai cancelli del carcere l'uscira di un'altra protagonista femminile di Gomorra 3, Scianel (Cristina Donadio). Le due hanno molto di cui vendicarsi e sicuramente hanno voglia di mettere le mani su affari e un posto vacante che farà molta gola ai boss locali e, soprattutto, ai giovani mafiosi che questa volta arriveranno addirittura dalla Napoli bene, dal Vomero, che regalerà nuove location alla serie Sky che, lo ricordiamo, quest'anno dovrà fare a meno della regia di Stefano Sollima per la prima volta.

