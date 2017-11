IL SEGRETO / Raimundo non si trova: Cristobal ha raggiunto il suo scopo? (Anticipazioni 17 novembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 17 novembre: Raimundo non si trova e ormai si comincia a temere il peggio per le sue sorti. Cristobal ha raggiunto il suo obiettivo?

17 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Momenti di grande tensione caratterizzeranno la puntata de Il Segreto di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:20. Dopo l'esplosione avvenuta nella chiesa in cui Donna Francisca e Raimundo avrebbero dovuto diventare marito e moglie, il padre di Emilia non si troverà. Le ricerche continueranno più frenetiche che mai e i feriti saranno tratti in salvo. Eppure, nonostante la disperazione della Montenegro, il suo futuro sposo continuerà a mancare all'appello, né vivo né morto. Con il passare delle ore la situazione si farà sempre più preoccupante e il sospetto che Raimundo possa non avercela fatta si farà più concreto. Cristobal Garrigues potrebbe quindi avere raggiunto il suo scopo, liberandosi della coppia che tanto temeva e soprattutto togliendo di mezzo l'unica persona che avrebbe potuto ottenere di diritto il patrimonio dei Castro - Montenegro grazie alle nozze. E per lui la soddisfazione sarà inevitabile, mentre in Carmelo si farà sempre più forte il senso di colpa per avere piazzato la bomba nella chiesa.

Il Segreto: la disperazione di Donna Francisca

Il Segreto oggi andrà in onda per un unico episodio, a differenza di quanto accaduto le scorse settimane: la telenovela spagnola, infatti, ha raddoppiato mercoledì, con la puntata serale nella quale è andata in onda l'esplosione che potrebbe avere posto fine alla vita di Raimundo. I telespettatori dovranno quindi accontentarsi di seguire le vicende di Puente Viejo a partire dalle ore 16:20, quando avranno modo di conoscere una versione di Donna Francisca decisamente inedita. La ricca signora sarà davvero disperata all'idea di avere perso l'uomo che ha sempre amato, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto diventare suo marito. E parlando di amore, questo pomeriggio ci sarà spazio per il nuovo tentativo di Beatriz di conquistare Matias. Dopo avere cambiato il proprio look, grazie all'aiuto di Lucia, la figlia di Hernando deciderà di giocarsi la carta della gelosia, mostrandosi per le vie del paese insieme ad un altro ragazzo. Riuscirà così a raggiungere il suo scopo?

