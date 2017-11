IQBAL - BAMBINI SENZA PAURA/ Su Rai 3 il film d'animazione di Fuzellier e Payami (oggi, 17 novembre 2017

Iqbal - Bambini senza paura, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 17 novembre 2017. Nel cast: Annalisa Longo, alla regia Michel Fuzellier e Babak Payami. La trama del film nel dettaglio.

17 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Rai 3

MICHEL FUZELLIER E BABAK PAYAMI ALLA REGIA

Il film d'animazione Iqbal - Bambini senza paura va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 17 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola d'animazione del 2015 che è stata scritta e diretta dallo scrittore di libri per ragazzi Michel Fuzellier e da Babak Payami (Il voto è segreto, Manhattan undying, Silenzio tra due pensieri). Il film è liberamente ispirato al romanzo per ragazzi Storia di Iqbal, di Francesco d'Adamo, da cui è stato tratto anche un film per la tv. Il film narra la vita di Iqbal Masih, operaio e sindacalista pakistano simbolo della lotta contro il lavoro minorile e infantile. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IQBAL - BAMBINI SENZA PAURA, LA TRAMA DEL FILM

Iqbal è un ragazzino di 10 anni che vive con la madre e il fratello. Un giorno Iqbal va al mercato con l'intenzione di vendere una capra per acquistare le medicine per curare il fratello malato. Qui incontra un uomo che gli propone invece di iniziare a lavorare nella sua fabbrica di tappeti, in modo da avere i soldi per le cure. Quando Iqbal chiede però quanto tempo dovrà lavorare per potersi guadagnare le medicine, l'uomo evita di rispondere. Le doti di tessitore di Iqbal non tardano a mostrarsi, per cui il bambino viene rinchiuso in un capannone freddo e sporco a preparare un preziosissimo Bangapur Azzurro, un tappeto di grande valore. Insieme a lui ci sono molti altri bambini, tutti di età e origine diverse ma finiti lì a causa della loro povertà. Tutti si sono lasciati convincere dal bisogno di soldi ad accettare, di fatto, di diventare degli schiavi in cambio di una paga misera o, nel caso di Iqbal, di una promessa. Ad Iqbal non resta altro da fare che cominciare a lavorare al suo tappeto, ma ben presto fra i ragazzi prigionieri, di fatto, della fabbrica, comincia a nascere un sentimento comune. Ben presto Iqbal si rende conto che la sua condizione non cambierà in fretta, nonostante riceva continue promesse, e che il suo debito per le cure del fratello non verrà saldato molto in fretta. Il ragazzino però non si rassegna alla sua sorte di schiavo a tempo indeterminato e con i compagni di sventura comincia ad elaborare un piano per ottenere nuovamente la libertà.

