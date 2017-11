Il water di Louis Vuitton/ 100mila dollari il suo valore: opera snob oppure cafona? (Pomeriggio 5)

Il water di Louis Vuitton, oggi a Pomeriggio 5 si parla anche della dissacrante opera realizzata da Illma Gore, realizzazione snob oppure troppo cafona? Il dibattito dalla d'Urso

17 novembre 2017 Valentina Gambino

water in pelle di Louis Vuitton

L'interminabile lotta di classe tra snob e cafoni, sarà il principale argomento di conversazione di Barbara d'Urso, durante la seconda parte di Pomeriggio 5. La ruspante conduttrice napoletana, ci condurrà verso il fine settimana con la sua lunga parentesi televisiva dedicata alle ultime tendenze di stile talvolta un poco troppo eccessive, come in questo caso. Volete un bagno fuori dal comune e arredato seguendo la moda del momento? Ed allora non potete di certo perdervi il water in pelle di Louis Vuitton, della bellezza di 100mila dollari. Avete soldi da spendere? Il vostro essere cafoni con i soldi non vi permette di tenervi il denaro dentro il portafoglio? Bene, ed allora ringraziateci per avervi proposto questa "economicissima" idea. Trendy per strada, tra la gente, sui social network e anche nei momenti di fortissima intimità. Ecco perché, quando "scappa" avrete modo di venire accolti da inserti in pelle che vi daranno una sensazione ancor più familiare e confortante. La provocazione arriva dall'artista Illma Gore, che sta esponendo la sua opera al Tradesy showroom di Santa Monica, in California. Il gabinetto alla moda costa 100mila dollari, ed è stato realizzato utilizzando ben 24 borse di pelle della celebre maison francese.

L’opera dissacrante: pezzo d’arte o arredo ‘cafone’?

E se vi state chiedendo se la costosissima toilette sia o meno funzionante, la risposta è sì. Il suo funzionamento è stato visionato durante la sua presentazione dello scorso 8 novembre. Illma Gore è diventata famosa dopo aver ritratto di Donald Trump nudo e avere chiamato la sua opera: "Make America Great Again". Per realizzare il bizzarro sanitario ci sono voluti ben tre mesi di lavoro e, in base a ciò che ha dichiarato la Gore raggiunta da Vogue, per lei ci sono state anche delle allettanti proposte per poter comprare il pezzo unico nel suo genere. A quanto pare, non si tratta della prima volta che alcuni brand famosi vengono utilizzati per realizzare strampalati pezzi d'arte. Curiosando su Instagram per esempio, abbiamo scoperto la famosa carta igienica marchiata Gucci: non trovate possa essere un'accoppiata vincente per il vostro nuovo bagno? Mano al portafoglio e via con lo shopping convulsivo! In alternativa, oggi a Pomeriggio 5, avrete modo di divertivi con questa parentesi televisiva.

