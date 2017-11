JEREMIAS RODRIGUEZ / La sua prima dichiarazione soddisfatta dopo l'eliminazione (Grande Fratello Vip 2)

Jeremias Rodriguez torna a scrivere per la prima volta su Instagram dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 2 e si dice soddisfatto della sua esperienza.

17 novembre 2017

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez ha concluso la sua avventura al Grande Fratello Vip 2 lo scorso lunedì, dopo essersi scontrato in nomination con Giulia De Lellis, Cristiano Malgioglio, Luca Onestini e Raffaello Tonon. La sua avventura al reality show di Canale 5 è stata caratterizzata da diversi alti e bassi, con dei momenti in cui l'argentino è apparso un ragazzo sincero e trasparente e altri invece in cui ha mostrato un carattere bipolare e fin troppo aggressivo. Proprio queste sue caratteristiche sono state spesso di oggetto di discussione nei social network dividendo il pubblico da casa, non sempre pronto a sostenere il fratello di Belen. E proprio le tante dichiarazioni pubbliche, potrebbero essere state lette da Jeremias che qualche ora fa ha deciso di intervenire con i suoi primi commenti su Instagram (nei giorni scorsi si era infatti limitato a mostrare qualche foto sulle sue Instagram Stories, dove era apparso anche con il fratello di Francesco Monte).

JEREMIAS RODRIGUEZ È FIERO DI SE STESSO

Sebbene l'esperienza di Jeremias Rodriguez non sia stata capita da tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip 2, lui continua ad andare fiero del suo percorso, nel quale ha mostrato il suo vero volto senza intrighi o strategie. Per questo la sua prima dichiarazione ufficiale su Instagram conferma come lui vada fiero di se stesso e possa andare avanti a testa alta dopo l'eliminazione. Ha infatti riportato: "Testa alta… Quando quello che hai dato è stato tutto te stesso…" Parole che hanno trovato subito numerosi riscontri da parte dei suoi followers, convinti che Jere sia stato vero dall'inizio alla fine: "Peccato che sei uscito , hai un cuore d'oro, e per me sei una persona VERA Forza Jere" , "Hai fatto tutto quello che potevi fare, mi sei piaciuto". E mentre i commenti spopolano nel suo profilo Instagra, nella casa si continua a parlare di lui, riprendendo gli argomenti di discussione balzati alle cronache prima della sua eliminazione. Confrontandosi con Lorenzo Flaherty, Luca Onestini ha riconfermato di non essere riuscito a trovare il chiarimento con Jeremias ma di non avere nessuna intenzione di parlare ancora con lui. Al contrario, l'ex tronista desidera che la vicenda venga definitivamente accantonata e non torni ad essere chiamata in causa nelle prossime puntate.

