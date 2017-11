JUSTIN BIEBER/ Foto, il cantante sorpreso fuori dalla casa di Selena Gomez

Justin Bieber, news 17 novembre: l'auto del cantante canadese è stata avvistata ancora una volta fuori dalla casa di Selena Gomez a Los Angeles (foto). La relazione continua?

17 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber e Selena Gomez si frequentano, non c'è dubbio! Le foto che ritraggono le due star insieme rimbalzano da un sito all'altro, soprattutto negli Stati Uniti dove i fan degli Jelena sono numerosissimi. Negli ultimi giorni, la coppia è stata sorpresa spesso insieme, a partire da una semplice passeggiata in bicicletta o per una semplice passeggiata in riva al lago. Incontri sono avvenuti in pasticceria, per un semplice frullato, ma anche a teatro, in chiesa o ad una partita di hockey. Ma si tratta di semplici uscite tra amici o tra loro c'è qualcosa di diverso? Chi ancora non è convinto che il ritorno di fiamma sia possibile, considerando i trascorsi non certo facili di questa coppia, potrebbe trovare la conferma del ritorno dell'amore apprendendo che Bieber e Selena non si incontrano soltanto tra le vie di Los Angeles. Gli Jelena stanno facendo le cose per bene, tanto che il cantante è stato sorpreso recentemente a casa della sua amica (o fidanzata, ancora non è chiaro come sia giusto chiamarla).

Justin Bieber in visita a casa di Selena Gomez

Tra Justin Bieber e Selena Gomez non ci sono solo incontri tra due semplici amici. Qualche ora fa, infatti, il cantante canadese è stato visto entrare con il suo suv bianco nella casa di Los Angeles di Selena e restarvi al suo interno per diverso tempo (clicca qui per vedere le foto della sua auto). In questo caso non si tratterebbe di un incontro con altri amici comuni, come già accaduto in passato, ma di una visita alla sola Selena. Un fatto che sicuramente conferma le opinioni di chi pensa che tra loro sia rinato l'amore ma che comunque Justin voglia fare le cose con gran calma. Ha infatti molto da perdonare alla ragazza che in passato ha deluso nel peggiore dei modi, tanto che la famiglia di lei ancora non ne vuole sapere di questo possibile ritorno di fiamma. In varie circostanze i parenti hanno affermato di non capire come l'attrice abbia potuto dare una seconda chance al suo ex, che l'ha fatta soffrire a tal punto da costringerla a rivolgersi ad uno specialista. Molte cose in questi anni però potrebbero essere cambiate.

