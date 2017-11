Jimmy Ghione e Tania Paganoni, scoppia la crisi?/ Sarebbe arrivato l'addio dopo 14 anni e 2 figli

Jimmy Ghione e Tania Paganoni ad un passo dall'addio? La crisi matrimoniale, secondo il settimanale Oggi, sarebbe scoppiata dopo quattordici anni di vita insieme e due figli.

17 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Jimmy Ghione

Amore al capolinea per Jimmy Ghione e la moglie Tania Paganoni? A svelare il clamoroso scoop è il settimanale Oggi che, nel numero in edicola, considera concluso il matrimonio della coppia dopo quattordici anni di vita insieme e due figli, Gabriele e Federico. Stando a quello che svela il noto settimanale, Jimmy Ghione sarebbe stato avvistato mentre baciava una bellezza venezuelana. La coppia, per il momento, non commenta lasciando il dubbio sul futuro del loro matrimonio. L’inviato storico di Striscia la Notizia, pur essendo stato sempre impegnato con il lavoro, ha comunque trovato il tempo per dedicarsi alla sua famiglia. Sui social, i due hanno spesso pubblicato delle splendide foto di famiglia mostrando tutta la loro felicità. Soprattutto in estate, poi, Jimmy Ghione era solito coccolare la sua Tania e darle tutte le attenzioni che, d’inverno, a causa del lavoro, non riesce a darle. Oggi, però, sembra che l’idillio tra Jimmy e la moglie sia finito. I due continuano a pubblicare foto sui social ma solo in compagnia dei figli a cui intendono regalare tutta l’affetto e la serenità a cui hanno diritto.

AMORE AL CAPOLINEA?

Anche gli amori più stabili, dunque, possono finire. Se la fine del matrimonio tra Jimmy Ghione e Tania Paganoni dovesse essere confermato, sarebbe solo l’ultimo rapporto a saltare negli ultimi mesi. Il 2017, infatti, ha segnato la fine di tante coppie storiche. La rottura più eclatante è stata sicuramente quella di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo che, tuttavia, secondo il settimanale Chi, sarebbero in procinto di tornare insieme. Poi è stata la volta di Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti, a loro volti membri della famiglia di Striscia e, infine, si sono detti addio dopo dodici anni anche Fabio Fulco e Cristina Chiabotto. Jimmy Ghione e la moglie Tania, dunque, si aggiungeranno alla lunga schiera di vip che il corrente anno ha separato o la loro sarà una crisi passeggera che supereranno stando lontani per un po’ di tempo? La coppia, per ora, resta in silenzio e si dedica ai figli.

