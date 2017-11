L'ISPETTORE COLIANDRO 6/ Anticipazioni del 17 novembre 2017: la Longhi è in pericolo!

L'Ispettore Coliandro 6, anticipazioni del 17 novembre: il protagonista dovrà aiutare la Longhi, a causa della scomparsa del fidanzato della nipote. Chi cerca di ucciderla?

L'Ispettore Coliandro 6, in prima Tv assoluta su Rai 2

L'ISPETTORE COLIANDRO 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, venerdì 17 novembre 2017, andrà in onda il quinto episodio de L'Ispettore Coliandro 6, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati due settimane fa: un detenuto riesce finalmente ad uscire di prigione e scopre che cosa è successo durante gli anni di assenza. Si scopre che la famiglia di Ermanno è molto attiva con gli esplosivi, grazie alla costruzione di ordigni artigianali. Intanto, Coliandro cerca di raggiungere il posto di lavoro in fretta, dato che è in forte ritardo, ma è costretto a lasciare l'auto per via di un problema alla batteria. Il protagonista immagina già la rabbia di Buzzini nel vederlo arrivare ancora una volta in ritardo, ma poco dopo riceve una misteriosa telefonata dalla moglie di Ermanno. Eva lo informa infatti che in piazza Verdi è stata posizionata una bomba pronta ad esplodere: l'unico modo per evitare il peggio è seguire le istruzioni della donna, che fornirà un codice per disinnescarla. Grazie all'aiuto della squadra, Coliandro raggiunge il luogo indicato, mentre Eva controlla i suoi movimenti grazie alle videocamere posizionate lungo il percorso ed infine gli fornisce il codice. Coliandro trova però un altro dispositivo vicino all'ordigno, tramite cui Eva lo avvisa della presenza di una seconda bomba in un altro punto di Bologna. Nel frattempo, la notizia viene diffusa dai media. In seguito l'Ispettore riceve una richiesta di soldi e decide di non informare il resto della squadra, che perde le sue tracce. Disattivata anche la seconda bomba scopre poi che ne esiste una terza, mentre Ermanno si introduce con il figlio in un cunicolo sotterraneo che si trova al di sotto di una banca che intendono rapinare. Scoperto che cosa sta succedendo, Gargiulo intuisce che c'è un modo per scoprire da dove vengano effettuate le telefonate, mentre Ermanno ed il figlio riescono a prelevare delle statue dalla cassaforte della banca. In seguito vengono raggiunti da Zanna, che ha già provveduto a far saltare la centralina elettrica per permettere ai due ladri di effettuare il colpo. Dopo aver consegnato i soldi, Ermanno tace sulle statue rubate, mentre Coliandro continua la sua missione al fianco di Sibilla ed il resto della squadra rintraccia il covo di Eva, scoprendo poi quale sia in realtà il piano. Anche se la Polizia rintraccia la famiglia in fuga, i tre cercano di recuperare Francesca, la figlia di Ermanno, che si rivela in realtà Sibilla, la finta agente del reparto Artificeri che si trova con il protagonista. Quest'ultimo riesce alla fine ad improrre ai criminali di fermarsi e di farsi arrestare, mentre la Polizia realizza che i diversi ordigni non sarebbero mai esplosi. Dopo aver ottenuto i nomi dei complici, Coliandro fra un accordo con Eva e Ermanno e promette di non denunciarli se restituiranno le due statue, che vengono in seguito esposte in una mostra. Qui l'Ispettore rivede Francesca, che ancora una volta lo mette alla prova, unico modo per accettare il suo invito ad uscire: deve riuscire a catturarla.

ANTICIPAZIONI DEL 17 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 5 "SMARTPHONE"

Siamo ad un solo passo dalla conclusione della sesta stagione de L'Ispettore Coliandro. La quinta puntata di questa sera metterà alla prova il personaggio di Giampaolo Morelli con un nuovo caso. Questa volta il protagonista dovrà vedersela con delle indagini piuttosto complicate e che riguardano da vicino la squadra. In particolare dovrà aiutare la Longhi a ripulire il proprio nome da alcune accuse infamanti che le sono state rivolte. Durante un'indagine, il sostituto procuratore ha fatto l'errore di prendere di mira delle persone potenti e disposte a tutto pur di far ricadere ogni responsabilità sulla donna. Anche se fra quest'ultima e l'Ispettore non ci sono mai stati buoni rapporti, Coliandro deciderà alla fine di aiutarla e di trovare chi sta cercando di metterla nei guai. Il dubbio maggiore riguarda tuttavia un altro particolare. Per proteggerla al meglio, l'Ispettore deciderà infatti di ospitare la Longhi a casa propria: nascerà una nuova storia d'amore? Coliandro dovrà infatti aiutare una ragazza che richiederà il suo intervento per una situazione spinosa. Sembra infatti che Stella abbia sentito spesso il suo nome grazie ai racconti della zia, che non è niente altro che il sostituto procuratore Longhi. Stella informerà il poliziotto della scomparsa del fidanzato Pelo, avvenuta in seguito al furto del ragazzo di uno smartphone. All'interno del dispositivo ha trovato infatti delle prove che potrebbero incastrare dei criminali russi, che alla fine cercheranno di incastrare proprio la Longhi.

