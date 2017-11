LORENZA MARIO/ La ballerina-cantante che vuole tornare a stupire (Tale e Quale Show 2017)

La ballerina Lorenza Mario è tra i protagonisti della prima puntata del torneo di Tale e Quale Show condotto nella prima serata di Rai 1 da Carlo Conti.

NELLE VESTI DI RITA HAYWORTH

Si tratta della prima puntata del consueto torneo finale di Tale e Quale Show che vedrà il ritorno dei primi sei classificati della passata edizione tra cui la ballerina Lorenza Mario che ha dimostrato di saper cantare molto bene. Secondo le anticipazioni che stanno rimbalzando in rete, il suo percorso a Tale e Quale Show dovrebbe ripartire con l’imitazione della celebre cantante, attrice e ballerina americana Rita Hayworth. In attesa di rivederla all’opera vi ricordiamo come nella passata edizione Lorenza Mario ha saputo proporre delle performance molto buone ed in particolar modo ha conquistato tutti con una ottima Olivia Newton-John sulle note della hit Physical, Milva con il brano La filanda, Carmen Consoli con Amore di plastica e Alicia Keys con Fallin.

LORENZA MARIO, ECCO COME HA AVUTO INIZIO LA SUA CARRIERA

Lorenza Mario è un’apprezzata ballerina italiana nata a Camposampiero nel mese di ottobre del 1969 e che nel corso della propria carriera ha partecipato a molteplici spettacoli di successo. In una intervista di qualche tempo, Lorenza Mario ha spiegato come questa sua passione per lo spettacolo ha avuto inizio e soprattutto come ha dato il via alla propria carriera: “E’ stato come un passaggio obbligato, perché io ho iniziato a studiare danza fin da piccola. Poi ho frequentato le scuole statali normali, il Liceo, poi l’Isef e contemporaneamente andavo a danza tutti i giorni. Facevo diverse ore di danza ma non tanto conl’intento di diventare una ballerina ma con una grande passione di imparare a ballare bene e l’ho sempre fatto con tanto amore e tanto sacrificio. Poi a 23 anni mi sono detta: 'Qui adesso bisogna inventarsi qualcosa. Ballare, so ballare e quindi bisogna mettere in pratica cosa ho imparato e cosa so fare'. E così ho iniziato con i primi provini e a lavorare in teatro e poi in Tv ed ora ho ricominciato con il teatro e adesso mi trovo nel mitico teatro Sistina di Roma”.

