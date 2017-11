Luca Onestini e Ivana Mrazova/ L'ex tronista e la modella sempre più vicini (GF Vip 2)

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip 2: l'ex tronista si svea in un confessionale che illude i fans.

17 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Una nuova coppia sta nascendo nella casa del Grande Fratello Vip 2017? A poche settimane dalla finalissima, Luca Onestini e Ivana Mrazova sono sempre più vicini. Complice l’amicizia nata tra l’ex tronista e Giulia De Lellis e l’allontanamento di Ignazio Moser, impegnato con Cecilia Rodriguez, negli ultimi giorni, Luca e la bellissima modella hanno avuto modo di trascorrere molto tempo insieme. I due, considerati dal pubblico alcuni dei concorrenti più veri e sinceri della seconda edizione del reality, si stanno conoscendo meglio. Luca e Ivana, così, trascorrono le loro giornate insieme, dividendosi tra lunghe chiacchierate, anche fino a notte fonda, giochi e scherzi vari. Una probabile coppia che piace molto al pubblico che, dopo aver eletto come miglior coppia del Grande Fratello Vip 2 quella formata da Luca e Raffaello Tonon, approva anche quella con la modella. Tra Onestini e la Mrazova, tuttavia, c’è una bellissima amicizia. Ivana, infatti, già fidanzata, pur scherzando con tutti, mantiene sempre una certa distanza con gli uomini della casa. Un atteggiamento che piace molto all’ex tronista che, in confessionale, si è lasciato andare ad un commento sulla sua compagna d’avventura.

LE PAROLE DELL’EX TRONISTA SU IVANA

Entrato nella casa fidanzatissimo, Luca Onestini si è ritrovato improvvisamente single dopo la scelta di Soleil Sorgè di lasciarlo per iniziare una nuova storia con Marco Cartasegna. Superato il momento difficile grazie al sostegno dei suoi coinquilini, Luca, nelle scorse ore, ha ammesso di aver bisogno di una donna accanto aggiungendo di trovare Ivana davvero bella. “Sto legando moltissimo con Ivana adesso. Fino a poco tempo fa non era così, la vedevo molto distaccata. Sto scoprendo sempre più cose su di lei. È una persona con la quale sto bene e con cui mi piacerebbe andare avanti. Comincio a sentire il bisogno di una donna, è veramente tosta qua dentro. Lei rimane sempre molto bella. Vedremo”, ha dichiarato l’ex tronista. Cosa succederà, dunque, da qui alla fine? Luca, per il momento, si augura che Ivana, in nomination con Malgioglio, Cecilia e Ignazio possa continuare a restare nella casa.

