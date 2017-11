Lutto per Riccardo Scamarcio / Suo padre Emilio si è spento dopo una lunga malattia

L'attore Riccardo Scamarcio è stato colpito da un grave lutto: suo padre Emilio, infatti, si è spento ieri all'età di 64 anni dopo una lunga malattia...

17 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore Riccardo Scamarcio: nella giornata di ieri, infatti, suo padre Emilio è venuto a mancare all'età di 64 anni. L'uomo, così come riporta Andriaviva.it, combatteva da tempo con una malattia e si è spento nell'ospedale vicino Milano dove era ricoverato. Nelle ultime ore è arrivato anche il messaggio commosso della Fidelis Andria, la squadra di calcio di cui era tifoso, così come suo figlio Riccardo. Di seguito, il post condiviso dalla società su Facebook, al quale sono seguiti numerosi messaggi di affetto da parte del popolo dei social: "Ciao Emilio grande tifoso biancazzurro! La Fidelis Andria, rattristata per la dolorosa scomparsa dell’amico, nonché tifosissimo biancazzurro, Emilio Scamarcio, si stringe in un ideale abbraccio alla sua famiglia, porgendo le più sentite condoglianze". A questo link è possibile visualizzare il post che la società ha condiviso sul profilo ufficiale.

L'AMORE LA VITA PRIVATA

Tutto il mondo dello spettacolo si è stretto attorno a Riccardo Scamarcio, che nella giornata di ieri ha perso sui padre in seguito a una grave malattia. L'attore, originario di Trani, negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé per la fine della sua relazione con Valeria Golino, sulla quale è tornato nel corso di un'intervista recentemente concessa a "La vita in diretta". In questa occasione, Scamarcio ha dichiarato di voler tenere per sé la vita privata e separarla dal contesto lavorativo: "Sono disposto a dire molto poco, perché il privato ovviamente deve rimanere tale. Le cose più belle che ci siamo detti ce le siamo dette nel privato e rimarranno intime", aggiungendo inoltre non non utilizzare alcun social network: "Me ne sono sempre guardato bene (...) ho visto la violenza della semplificazione della comunicazione". L'attore, infatti, ammette di essere stato in prima persona testimone del cambiamento, e di non aver gradito il fatto che chiunque, da casa, possa lanciare messaggi "nascosto dietro al computer".

