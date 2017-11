MANLIO DOVi'/ Sarà Gianni Morandi nella prima puntata del Torneo? (Tale e Quale Show 2017)

L’attore ed imitatore Manlio Dovì è tra i protagonisti della prima puntata del torneo di Tale e Quale Show condotto nella prima serata di Rai 1 da Carlo Conti.

17 novembre 2017

Manlio Dovì, Tale e Quale Show 2017

MANLIO DOVì RIPARTE DA GIANNI MORANDI?

Anche Manlio Dovì nella prima puntata del Torneo di Tale e Quale Show 2017 condotta da Carlo Conti. Una gustosa appendice che vedrà il ritorno nello studio di casa Rai dei sei migliori protagonisti della passata stagione tra cui appunto l’attore ed imitatore Manlio Dovì che lo scorso anno chiuse al quinto posto nella classifica generale. Un ottimo artista che ha già dato ampia dimostrazione di essere molto abile nell’imitare la voce e le movenze di famosi cantanti e che, a quanto sembra, in questa prima puntata sarà chiamato a vestire di panni di un volto storico della canzone italiana come Gianni Morandi. Le aspettative per Manlio Dovì sono molto alte e non escluso che possa inserirsi nei primi posti della classifica e magari giocarsi la vittoria finale fino all’ultimo voto. Non resta che vedere se effettivamente il buon Manlio Dovì saprà tenere fede alle aspettative.

STRAORDINARIO CHARLES AZNAVOUR

Manlio Dovì ha partecipato alla scorsa stagione di Tale e Quale Show riuscendo ad essere spesso e volentieri protagonista. Infatti, nella prima puntata ebbe un impatto stratosferico conquistando tutti con una sontuosa imitazione di Charles Aznavour sulle note del brano Lei con cui ottenne un vero e proprio plebiscito con 73 punti complessivi. Molto buona fu anche la seconda performance nei panni di Roberto Vecchioni con Chiamami ancora amore (quinto posto) mentre una leggera battuta d’arresto c’è stata al terzo appuntamento nei panni di Edoardo Bennato con il medley L’isola che non c’è e Il gatto e la volpe. Tra le altre imitazioni che sono piaciute di più c’è da ricordare uno splendido Mino Reitano sulle note di Avevo un cuore (che ti amava tanto) e soprattutto nei panni di Domenico Modugno con la canzone Meraviglioso, arrivando a sfiorare la vittoria della settima puntata.

