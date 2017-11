MARIA DE FILIPPI/ Sarà il quarto giudice a Tale e Quale Show 2017 per la puntata del 17 novembre 2017

Maria De Filippi, la presentatrice sarà il quarto giudice dello show Tale e Quale Show. Dopo il Festival di Sanremo, farà ancora coppia con Carlo Conti.

17 novembre 2017 Francesco Agostini

Maria De Filippi (web)

Maria De Filippi sarà il quarto giudice designato da Carlo Conti per il programma televisivo Tale e Quale Show, in onda su Rai 1 il 17 novembre 2017. La coppia Mari De Filippi e Carlo Conti è oramai una coppia consolidata, granitica e con tantissima esperienza sul campo. Dopo aver presentato assieme il Festival di Sanremo, i due si ritroveranno per il grande torneo di Tale e Quale Show dove si esibiranno i migliori concorrenti delle ultime edizioni. Sarà una serata all'insegna dei migliori, quindi, con grandi nomi come Bianca Atzei (che da poco si è lasciata con il centauro Max Biaggi), Marco Carta e tanti, tanti altri. Si valuterà un mix tra abilità nell'imitazione e in quella del camuffamento e si eleggerà il migliore. La De Filippi sarà in grado di giudicare in maniera corretta questi grandi performer? Aspettiamo la puntata e vedremo: il campo ce lo dirà, come sempre. Di certo, Carlo Conti con Maria è voluto andare sul sicuro, una donna di spettacolo dal grande carisma e amatissima dal pubblico italiano, che vede in lei una donna forte e un punto di riferimento.

LA LITE CON LEON CINO

Maria De Filippi, come dicevamo in precedenza, ha un carattere forte e ben definito. Per questo capita ogni tanto che la moglie di Maurizio Costanzo litighi con qualcuno, magari anche con quelli con cui ha avuto un bel rapporto per tanti, tanti anni. Questo è accaduto con il ballerino di Amici Leon Cino, che aveva vinto l'edizione del 2003, quando il format era praticamente agli esordi. Dopo aver vinto nel 2003, Leon aveva scalato le classifiche e proprio grazie a Maria De Filippi era entrato nella squadra dei giudici e dei professionisti. In parole povere, era passato dall'altra parte della barricata. Per sei anni il ballerino era andato d'amore e d'accordo con la presentatrice ma, a quanto pare, un brutto diverbio tra i due ha cambiato completamente le cose. Da quel momento, Leon Cino è stato messo alla porta da Amici e adesso non vede l'ora di rientrare nel team. Sulle pagine de Il Giornale Leon Cino ha detto: 'Il mio sogno è di rientrare nel programma televisivo e di mettermi alle spalle tutto quello che è successo con Maria. Mi dispiace molto.' Ce la farà a rientrare?

L'ANNUNCIO DI MAX PEZZALI

Al giorno d'oggi la storia d'amore tra un allora sconosciuta Maria De Filippi e Maurizio Costanzo non fa più scalpore ma all'epoca dei fatti fu una vera e propria bomba ad orologeria. I due riempirono le pagine dei giornali per giorni e giorni a causa della loro relazione clandestina, chiamiamola così, ma pochi sanno che il primo a scoprire il rapporto fra i due fu l'ex cantante degli 883 Max Pezzali. Il musicista ha spiegato a Silvia Toffanin, in una puntata di Verissimo, che fu lui il primo ad avere la notizia bomba: 'All'epoca non ero ancora famoso, - racconta Max Pezzali - e lavoravo come fiorista a Pavia nel negozio dei miei. Un giorno mi capitò di fare una consegna di un mazzo di fiori a Maria De Filippi. Il mittente era proprio lui: Maurizio Costanzo.' Un racconto simpatico quello di Pezzali, che apre uno spaccato di vita passato sia sulla sua vita (ce lo vedete a fare il ragazzo delle consegne?) che su quella di un allora anonima Maria De Filippi. Chi lo avrebbe mai detto che dopo tanti anni i due potessero stare ancora insieme appassionatamente? Ah, l'amore...

© Riproduzione Riservata.