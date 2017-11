MARINA DI GUARDO / La mamma di Chiara Ferragni: “ho imparato a stimare molto Fedez” (Matriz Chiambretti)

Marina Di Guardo sarà ospite stasera a Matrix Chiambretti. La madre di Chiara Ferragni e suocera del rapper Fedez si racconta nel rapporto con la figlia e il suo fidanzato, che stima molto

Marina Di Guardo con la figlia Chiara Ferragni

DALLA MODA AI ROMANZI, GRAZIE ALLE FIGLIE

La sua passione per la moda è diventata una vera e propria eredità: Marina di Guardo è infatti la madre di Chiara Ferragni, una delle fashion blogger più in vista del momento e seguitissima sui social. Senza considerare il fidanzamento con il rapper Fedez e il figlio in arrivo. Marina tuttavia non ha mai vissuto all'ombra di una figlia così talentuosa, anzi si potrebbe addirittura dire che le abilità di Chiara rappresentino il testimone che ha raccolto dalla madre. La donna ha, infatti, alle spalle una carriera significativa nel mondo della moda, una strada che ha deciso di lasciare con la nascita della figlia più piccola, Francesca. Questa sera, venerdì 17 novembre 2017, Marina di Guardo sarà fra gli ospiti di Matrix Chiambretti per discutere di una tematica che le riguarda da vicino: il rapporto fra madre e figlia. La madre di Chiara ha delle idee ben precise sul rapporto da avere con le figlie: uno scambio continuo di idee e consigli, in cui nulla viene considerato un segreto. Nemmeno i sogni. In un'intervista a Quotidiano.net, Marina ha infatti sottolineato che la sua recente passione per la letteratura ha avuto sbocchi positivi proprio grazie al rapporto con le figlie, che l'hanno spronata a proseguire su quella strada. E con successo, se si considera che ha all'attivo cinque libri.

MARINA DI GUARDO, NELL’ULTIMO ROMANZO RIVELA IL DIFFICILE RAPPORTO COL PADRE

Il sogno di Marina di Guardo di diventare scrittrice risale alla sua adolescenza, quando un suo tema di italiano svolto in terza media venne considerato così bello da meritare di essere letto di fronte agli altri allievi. A raccontarlo è proprio la madre di Chiara Ferragni in un'intervista a Quotidiano.net, a cui ha rivelato anche i motivi che l'hanno spinta a scrivere il suo ultimo libro. "Com’ è giusto che sia", edizione Mondadori, rappresenta infatti il desiderio di mamma Ferragni di riscattare tutte le donne. Al centro del suo racconto c'è Dalia, una ragazza che presto farà della vendetta la sua ragione di vita, scegliendo di punire gli uomini che sono responsabili di violenze sulle donne. Una storia dura che ruota attorno ad un'eroina giovane, dato che sono proprio i ragazzi di oggi ad avere la possibilità di cambiare le cose, dal suo punto di vista. E non ha nascosto che quel sottile odio verso gli uomini sia dovuto al rapporto avuto con il padre. Marina di Guardo ha vissuto infatti una relazione conflittuale con il genitore, che è sfociata in altrettanti rapporti problematici con gli uomini della sua vita.

UNA MADRE MODERNA, SEVERA MA CHE NON DISDEGNA I SOCIAL

Il rapporto fra madre e figlia è stato uno dei nodi centrali della vita di Marina di Guardo, che si dichiara orgogliosa di aver cresciuto le figlie con estrema severità. Le tre sorelle Ferragni, Chiara, Valentina e Francesca, sono state allevate con delle regole ben precise, "oltre le quali non si andava". Il tutto secondo una disciplina rigida e flessibile allo stesso tempo. Marina ha infatti ideato un sistema di punizioni e bonus da alternare ad eventi negativi e positivi. Se per esempio una delle sue figlie prendeva un brutto voto a scuola, la madre le dava una serie di punizioni che potevano però essere riscattate con valutazioni positive successive. Una madre di certo moderna, Marina di Guardo, che per seguire le figlie e scoprire che cosa fanno senza disturbarle non disdegna di affidarsi ai social. Sia Chiara che Valentina, prima e secondogenita, sono infatti attivissime sul web. Nella sua intervista a Quotidiano.net, mamma Ferragni ha sottolineato più volte di essere orgogliosa dei traguardi delle sue figlie, soprattutto per quanto riguarda il 'titolo' conquistato da Chiara grazie a Forbes, che l'ha nominata top influencer mondiale. E lo stesso orgoglio lo nutre per il compagno di vita della fashion blogger, Fedez. Ha avuto modo di conoscerlo ed ha capito quanto ha sofferto prima di

