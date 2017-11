MARTINA STELLA ASPETTA UN BAMBINO? / L'attrice ha già una figlia Ginevra, di cinque anni

Martina Stella aspetta un bambino? La notizia è stata lanciata dal settimanale Spy che confermerebbe la gravidanza dell'ex concorrente di Ballando con le stelle.

17 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Martina Stella

Martina Stella sarebbe di nuovo incinta: è questo il nuovo gossip lanciato dal settimanale Spy che ha annunciato il lieto evento nella vita dell'ex concorrente di 'Ballando con le stelle'. Secondo quanto riporta la rivista, la gravidanza sarebbe ancora ai primi mesi e la futura mamma sarebbe felicissima del nuovo arrivo, che coronerebbe il sogno d'amore con il marito Andrea Manfredonia. La coppia è infatti molto unita e non rinuncia a pubblicare spesso foto insieme nei social network, esprimendo la propria felicità e il proprio affetto: solo qualche ora fa, l'interprete ha infatti aggiunto uno scatto risalente alla scorsa estate nel quale ha espresso il suo 'ti amo' verso il suo attuale compagno. In attesa di scoprire se la loro vita sarà presto allietata dalla più bella notizia possibile, ricordiamo che Martina Stella ha già una bimba di cinque anni, Ginevra, nata dalla precedente relazione con Gabriele Gregorini. Proprio Gineva aveva espresso in passato il suo desiderio di avere una sorellina con la quale giocare. Il suo sogno potrebbe dunque essere stato accontentato....

Martina Stella di nuovo incinta?

Si attende la conferma ufficiale Il settimanale Spy si è detto della gravidanza di Martina Stella ma per il momento l'attrice preferisce mantenere l'assoluto riserbo sulla questione. Nonostante sia sempre molto attiva nei social network, questa volta preferisce né confermare né tanto meno smentire la notizia, limitandosi a pubblicare alcune immagini del quinto pubblicato di Ginevra. E in attesa di ricevere da lei quelle informazioni che i fan desiderano, dovremo limitarci ad alcune dichiarazioni fatte dalla Stella qualche mese in occasione della sua esperienza a Ballando con le stelle. In risposta ad alcune domande relative alla sua carriera e alla sua vita privata, l'attrice si era limitata a dichiarare: "La mia bambina vorrebbe una sorellina con la quale giocare, me lo chiede spesso (...) . È arrivato il momento di accontentarla". Tali parole appaiono dunque profetiche, dopo le recenti news lanciate da Spy?

© Riproduzione Riservata.