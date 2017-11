MANILA BOFF/ Uomini e donne, Fabrizio è l'uomo giusto? "Mi fa bene al cuore"

Manila Boff ieri si è agitata molto con il ritorno al centro dello studio di Sossio Aruta ma oggi a Uomini e donne la vedremo diversa grazie a Fabrizio, ha trovato l'amore?

17 novembre 2017 - agg. 17 novembre 2017, 14.55 Redazione

Manila Boff, Uomini e donne

Dopo il finale burrascoso della frequentazione con Sossio Aruta, Manila Boff sembra aver finalmente trovato l'uomo che fa per lei. Lui si chiama Fabrizio ed è arrivato a Uomini e Donne solo per lei. Dopo averla vista da casa, il cavaliere ha infatti chiamato la redazione per poter venire in puntata a conoscerla e Manila, seppur un pò titubante, ha deciso di conoscerlo. Scelta che sembra si sia rivelata più che giusta, visto che entrambi si dicono felici di essersi incontrati. Dallo studio Sossio torna ad interromperli, affermando che lui e Manila continuano a sentirsi, ma le parole di Fabrizio sono ancora una volta belle per Manila, che conferma che il ragazzo le fa bene al cuore. Per Fabrizio in studio arrivano tantissimi applausi, soprattutto nella delicata ma decisa risposta che zittisce Sossio. (Anna Montesano)

ANCORA SCONTRI IN STUDIO PER MANILA

Manila Boff sarà al centro della nuova puntata del trono over di Uomini e donne per la felicità dei fan che non si sono fatti bastare la sua sfuriata di ieri. Nonostante non fosse il suo momento, la dama ha inveito contro Sossio Aruta quando il calciatore ha preso posto al centro dello studio per raccontare della sua uscita con Grazia. Proprio mentre quest'ultima illustrava pregi e difetti di Sossio specificando la sua voglia di andare subito al sodo, ecco che in studio è scoppiata la polemica con buona pace di Manila che ha deciso di intervenire per spiegare quello che è successo ma anche ribadire il fatto che ha una dignità da difendere e non certo vuole essere offesa dal calciatore reo di avere poco riguardo per le donne. Il parterre maschile sembra d'accordo anche se non si capisce bene la voglia delle donne di uscire con lui, nonostante quello che già si sa. Sossio è destinato ad uscire di scena?

SOSSIO VS FABRIZIO, MANILA HA TROVATO L'AMORE

Chi sicuramente uscirà di scena sembra essere proprio Manila Boff. La dama oggi siederà al centro dello studio non per via del suo rapporto con Sossio ma per quello che è successo con Fabrizio. E' proprio con lui che sta uscendo in questi giorni e oggi racconteranno i passi avanti fatti nella loro relazione e la loro passeggiata a Ponte Milvio a Roma, con tanto di lucchetto d'obbligo. Sembra che le cose stiano andando bene e che la dama sia felice per la sua gentilezza ed educazione. La frecciatina colpisce dritto al cuore Sossio che subito prende la palla al balzo per dire la sua.

© Riproduzione Riservata.