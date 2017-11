Marco Firpo e Titti Urbano/ Uomini e Donne, nasce una coppia a sorpresa? (Trono Over)

Marco Firpo e Titti Urbano continuano a frequentarsi: tra il cavaliere e la dama del trono over di Uomini e Donne il feeling aumenta con grande sorpresa di entrambi.

17 novembre 2017

Marco Firpo dimentica Gemma Galgani e si tuffa nella nuova conoscenza con Titti Urbano. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dopo aver chiuso la storia con la dama storica del programma di Maria De Filippi, ha deciso di provare a conoscere nuove dame. Ad aver conquistato le sue attenzioni è stata la nuova dama Titti che sta riscuotendo un discreto successo tra il pubblico. Marco e Titti si stanno frequentando da un po’ e, per il momento, la loro conoscenza procede a gonfie vele. La dama, infatti, ha ammesso di aver visto tutti gli aspetti caratteriali del cavaliere, compreso anche quello selvaggio e di essere rimasta sorpresa dal suo modo di fare. Titti, infatti, ha spiegato che pensava di non poter avere una storia con Marco a causa della sua precedente relazione con Gemma, una donna molto diversa da lei. Anche Marco è molto entusiasta della nuova dama e ci sono tutte le premesse affinchè la storia continui. Per il momento, i due non parlano di progetti preferendo vivere alla giornata ma entrambi sono molto fiduciosi.

CHI E’ TUTTI URBANO

Titti Urbano è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne. La nuova protagonista del programma di Maria De Filippi è di Foggia, lavora presso il Teatro del Fuoco da trentasette anni. Ha due figli e sono stati proprio loro a spingere la madre a mettersi in gioco partecipando al programma dell’amore. Senza un compagno da ormai dieci anni, la dama ha raccontato di essere diventata un po’ aggressiva nei confronti degli uomini. Inoltre, si è descritta come una donna indipendente e testarda. Durante la sua presentazione, Titti ha dichiarato di essere in cerca di un uomo gentile, amante degli animali e che sappia sorprenderla. Marco Firpo, dunque, è l’uomo che stava cercando? Per il momento, sembrerebbe di sì. Tra Marco e Titti, dunque, nascerà l’amore? Entrambi non si illudono ma lo sperano tanto.

