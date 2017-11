Nuova gaffe di Giulia De Lellis / La finalista del Grande Fratello Vip 2017 ci ricasca: "Ma è gay o normale?"

Giulia De Lellis, prima finalista del Grande Fratello Vip 2017, ha pronunciato l'ennesima gaffe che ha fatto indignare il pubblico a casa. Ecco le sue dichiarazioni e la reazione dei...

17 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Giulia De Lellis nella casa del Grande Fratello Vip 2017

Ancora una Gaffe per Giulia De Lellis, che dopo le polemiche delle ultime settimane e la lite con Alfonso Signorini, ne ha detta un'altra delle sue. La prima finalista del Grande Fratello Vip 2017, infatti, parlando con Ivana Mrazova di un modello russo dai tratti femminili, avrebbe chiesto "ma è gay o normale", correggendosi subito dopo con un rapido "gay o etero". Le sue parole, però, non sono sfuggite ai tanti spettatori che seguono quotidianamente la diretta nel noto reality, i quali, dopo aver assistito all'ennesimo strafalcione, si sono riversati sui social per dire la loro. "Discorso tra Giulia e Ivana #gfvip Ivana: 'C’è un modello in Russia che se lo vedi quando si veste sembra una donna bella bella". Giulia: 'Ma è gay o normale'? #schifo #ignoranza", "De Lellis: 'Ma lui è gay o normale?' Mi raccomando, facciamo vincere i pregiudizi e l'ignoranza dell'italiano medio #GFvip". Riuscirà Giulia De Lellis a farsi perdonare dal pubblico che, lunedì scorso, ha sostenuto il suo accesso alla finale?

TUTTE LE GAFFE NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017

Da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2017, Giulia De Lellis ha più volte fatto indignare il pubblico di Canale 5 a causa di alcune affermazioni omofone. La concorrente, infatti, in passato ha affermato che "i figli di una coppia gay cresceranno con l'educazione e con la visione dell'amore uomo-uomo" e, non contenta, qualche tempo dopo, mentre Simona Izzo raccontava ai ragazzi la sua esperienza a contatto con una persona affetta da Aids, ha lasciato tutti stupefatti chiedendo alla regista: "Ma tu stavi attenta con le bottigliette d'acqua?". Ma la gaffe che più di tutte ha fatto indignare il popolo dei social, e che ha dato vita alla sua disputa più accesa con Alfonso Signorini, è stata quella con la quale ha preso di mira omosessuali e drogati: "Se in discoteca c’è uno che conosco di vista e mi chiede un tiro di sigaretta, e non so se è gay o un drogato, io pur di non fumarla più gliela lascio, dico ‘non mi va più". Parole molto forti quelle pronunciate dalla De Lellis, che tuttavia, nella puntata di lunedì scorso, è stata premiata dal pubblico con l'accesso diretto alla finale.

