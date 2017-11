Paolo Fox / Oroscopo di oggi 17 novembre 2017 : Ariete in crescita

Oroscopo di oggi 17 novembre 2017 di Paolo Fox a LatteMiele, le previsioni della giornata per tutti i segni zodiacali. Scopri quali sono i segni in crescita e quali in fase di "stallo"

17 novembre 2017 Matteo Fantozzi

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 17 NOVEMBRE 2017

Andiamo a vedere da vicino i segni zodiacali uno per uno per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele con la rubrica Latte e Stelle. Partiamo dall'Ariete e dal Toro. Fine settimana in crescita per un Ariete che pensa anche all'amore. Molti si sono separati all'inizio dell'anno. Il problema dell'Ariete è quello di rimpiangere delle persone del passato. Quando si incontra una persona positiva, carina, molto attenta ai dettagli, innamorata e fedele non ci si innamora. Invece se ci si imbattei in una persona che sfugge e che può mollare dall'oggi al domani, prima ci si arrabbia e poi la si rimpiange. Non bisogna lasciarsi trascinare da questioni che fanno stare male. I Toro sono ansiosi. Oggi e domani oroscopo migliore ma questo stato di agitazione e di grande stress può influenzare negativamente chi sta accanto. Si raccomanda prudenza e di evitare situazioni potenzialmente rischiose.

NÈ CARNE NÈ PESCE

Passiamo ad analizzare quei segni zodiacali che sono da considerare né carne né pesce secondo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Questi non sono segni da considerarsi in difficoltà, ma non riescono a sfruttare un cielo che può essere considerato anche abbastanza importante. Il Toro è ansioso anche se l'oroscopo è migliore rispetto agli scorsi aggiorni. Lo stress e l'agitazione possono anche condizionare negativamente le persone che lo circondano. Bisogna cercare di evitare delle situazioni che possono mettere a rischio situazioni importanti. La Vergine ha una bella giornata nel mirino, ma spesso con viaggi mentali inutili si crea dei problemi che non ci sono. Non bisogna chiedersi il perché di ogni singola cosa che accade perché si rischia di pensare molto e agire poco. Bisogna essere più istintivi e pronti a buttarsi nelle circostanze che interessano senza ovviamente mettere in difficoltà le persone che invece si amano.

I SEGNI IN CRESCITA

Iniziamo il nostro viaggio nell'oroscopo di oggi, venerdì 17 novembre 2017, dai segni in crescita. Lo facciamo con l'analisi di quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle che va in onda tutti i giorni. L'Ariete è in netta crescita e pensa all'amore in questo weekend. Molte persone si sono separate all'inizio del 2017 e continuano a rimpiangere quello che è stato. Si dovrebbe invece guardare al futuro con grande fiducia e speranza di incontrare persone interessanti. Così come la giornata dei Gemelli che è molto interessante e piena di aspetti positivi. Si recupera il terreno perso nell'ultimo periodo quando si sono vissuti molti intralci. Un Saturno in opposizione ha dato molto fastidio, ma nonostante questo si lotta per cercare di essere più positivi e a volte si riesce anche a ritrovare lo spirito giusto per innamorarsi ed essere finalmente felici.

