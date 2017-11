Perchè Max Biaggi ha lasciato Bianca Atzei?/ Riavvicinamento a Eleonora Pedron? Le possibili motivazioni

17 novembre 2017 Anna Montesano

Max Biaggi e Bianca Atzei

Perchè Max Biaggi ha lasciato Bianca Atzei? È questo che in molti si chiedono da quando la cantante ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi nella quale ha dichiarato: «È stata una bomba esplosa all’improvviso. La nostra storia è finita e non so nemmeno perché. Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora (…) Tutto è successo in modo veloce (…) Non so nemmeno come commentare una cosa del genere». Eppure un motivo a questo addio così improvviso e inaspettato deve per forza di cose avere un suo perchè. Tutto sembra cambiare dopo il terribile incidente, quasi mortale, che lo scorso 26 giugno sul circuito Sagittario di Latina ha visto vittima Max Biaggi. Da lì inevitabilmente qualcosa si è spezzato, anche se non subito. Appena ripresosi dal momento peggiore, il pilota aveva infatti avuto per Bianca solo parole meravigliose, che svelavano importanti progetti per il futuro: "Le devo molto. È stata sveglia anche quindici ore filate per accudirmi. - aveva dichiarato Biaggi - Le parole non bastano, servono i gesti: non credo nelle nozze, ma voglio fare un figlio con lei. Anzi, magari due. La vita mi ha concesso una seconda possibilità e io devo fare tutto il possibile per gratificarla".

DALL'INCIDENTE AL RIAVVICINAMENTO ALLA PEDRON: COSA HA DIVISO MAX E BIANCA?

Nulla da queste parole lascia trasparire l'inizio di una crisi, figuriamoci poi un addio così repentino e definitivo. Qualcosa però è cambiato e in questo sembra esserci lo zampino di Eleonora Pedron. L'ex di Max Biaggi e madre dei suoi figli, Leon e Ines, è sempre stata al fianco del pilota nel corso della convalescenza, così come la Atzei e potrebbe essere stato il vederla di nuovo al suo fianco ad aver suscitato qualcosa in lui. In bilico tra la vita e la morte, di fronte a prospettive probabilmente diverse rispetto a coloro che non vivono un'esperienza del genere, Max potrebbe aver capito che, pur tenendo molto a Bianca, non è lei la donna della sua vita. D'altronde c'è da dire che fino a qualche tempo fa, Eleonora Pedron stava vivendo una bella storia d'amore con il deejay Tommy Vee (nome d'arte di Tommaso Vianello) eppure da qualche giorno sui social sono scomparse tutte le foto che li ritraevano insieme. Solo coincidenza?

